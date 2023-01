Jalani Operasi Pengapuran Tulang Leher dan Didampingi Kekasih, Nikita Mirzani: Bismillah, Aku Siap

TRIBUNNEWS.COM - Nikita Mirzani dijadwalkan operasi untuk mengatasi pengapuran tulang leher pada Jumat (6/1/2023).

Nikita Mirzani dioperasi di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan.

Dalam Instagram Story @nikitamirzanimawardi_172, Nikita Mirzani terlihat memakai baju operasi.

"Bismillah, yes I'm ready (aku siap)," tulis Nikita Mirzani.

Pada Instagram Story berikutnya, Nikita Mirzani mengunggah potretnya bersama sang kekasih, Antonio Dedola dengan menambah stiker hati.

Nikita Mirzani akui siap untuk operasi pengapuran tulang leher. (Tangkapan layar Instagram Story @nikitamirzanimawardi_172)

Tampak Nikita Mirzani memeluk Antonio Dedola yang berdiri di samping tempat tidur rumah sakit.

Antonio Dedola juga mencium kening Nikita Mirzani.

Sementara itu, Antonio Dedola mengunggah Instagram Story dengan foto yang sama pada akun @toni.dedola.

Antonio Dedola menuliskan bahwa dirinya akan berada di sisi Nikita Mirzani untuk menunggunya operasi sambil berdoa.

"My Love, I willbe here waiting fo you and praying," tulisnya.

Selain itu, Antonio Dedola juga meyakinkan Nikita Mirzani bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.

"I'm sure that everything will go well!

I love you," tulis Antonio Dedola.

Antonio Dedola dampingi sang kekasih, Nikita Mirzani yang akan operasi pengapuran tulang leher. (Tangkapan layar Instagram Story @toni.dedola)

Potret Nikita Mirzani sebelum operasi pengapuran tulang leher, didampingi sang kekasih, Antonio Dedola. (Tangkapan layar Instagram Story @nikitamirzanimawardi_172)

Kemudian dalam Instagram Story berikutnya, Nikita Mirzani mengunggah ulang Instagram Story @dheahanifaputri.