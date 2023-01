Kabar Duka, Ayah Putri Marino Meninggal Dunia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duka mendalam tengah dirasakan aktris Putri Marino.

Chicco Jerikho, suami Putri Marino, mengumumkan bahwa ayah mertuanya bernama Francesco Marino, meninggal dunia.

"Beristirahatlah dalam cinta Papa. Cintamu selalu ada bersama kami. Selamat jalan #FranscescoMarino," tulis Chicco di Instagram-nya, Senin (9/1/2023).

Pada postingan tersebut, Chicco juga mengunggah foto bersama Putri Marino di hari pernikahan.

Chicco juga mengunggah salah satu pesan ayah mertuanya melalui WhatsApp di Instagram Story yang selalu diingat.

Baca juga: Sabet Piala Citra Kedua Kalinya, Putri Marino Persembahkan untuk Kelurga

"ATTENTI AL LUPO. Always snowing on the rising sun," isi pesan dari ayah Putri Marino.

Saat ini, belum diketahui penyebab meninggalnya ayah Putri Marino tersebut.

Namun setelah postingan itu diunggah, warganet hingga rekan artis ramai mengucapkan belasungkawanya.

Adapun Iqbaal Ramadhan, Nana Mirdad, hingga Najwa Shihab yang turut mengucapkan rasa dukanya.

"Turut berduka bang," tulis Iqbaal Ramadhan.

"Deepest condolence," tulis Ernest Prakasa.