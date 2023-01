Temani Venna Melinda di Rumah Sakit Pasca-KDRT, Athalla Naufal: Aku Selalu di Sini Untukmu, Mah

TRIBUNNEWS.COM - Athalla Naufal selalu menemani sang ibu, Venna Melinda yang kini dirawat di rumah sakit.

Setelah melaporkan Ferry Irawan terkait dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kini Venna Melinda tengah dirawat di rumah sakit.

Hal ini diketahui melalui Instagram @athallanaufal7.

Dalam unggahannya, Athalla Naufal membagikan momen dirinya berada di samping Venna Melinda.

Venna Melinda tampak berbaring di tempat tidur dengan keadaan lemah.

Athalla Naufal berdiri di samping Venna Melinda sambil menggenggam tangan sang ibu.

Melalui keterangan postingan, Athalla Naufal menuliskan bahwa dirinya selalu berada di samping Venna Melinda.

"Always here for you, Mah," tulis Athalla.

(Selalu di sini untukmu, Mah).

Banyak warganet yang menyoroti Ferry Irawan secara buruk.

Bahkan, warganet yang mengaku tidak suka dengan Ferry Irawan.

Potret Athalla Naufal menemani Venna Melinda yang tengah dirawat di rumah sakit akibat KDRT yang dilakukan Ferry Irawan. (Tangkapan layar Instagram @athallanaufal7)

Athalla Naufal unggah foto genggam tangan Venna Melinda

Dalam Instagram Story, Athalla Naufal mengunggah sebuah foto dirinya menggenggam tangan yang diduga tangan Venna Melinda.

Hal ini lantaran Athalla Naufal mengungkapkan rasa sayangnya kepada sang ibu.