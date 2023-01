Lirik Lagu dan Terjemahan Pistol - Cigarettes After Sex: Guess I Really Miss You

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan terjemahan Pistol yang dipopulerkan oleh Cigarettes After Sex berikut ini.

Lagu Pistol merupakan single terbaru band asal Amerika.

Lagu bergenre Alternativ/Indie ini dirilis pada 2022 kemarin.

Lirik Lagu Pistol - Cigarettes After Sex:

Give me the pistol, aim it high

I'm out in the desert shooting at the sky

Guess I really miss you

And I don't know what else to do

Beautiful pictures that you took of us

Used to hang up there on your bedroom walls

But you took 'em all down now

And you put 'em into a drawer

You've been on my mind

You've been on my mind

You've been on my mind so long I can't deal with it

You've been on my mind

And I'll waste my time

'Til you lift me off the floor and love me again

I know if I saw you and we kissed just once

You could be happy, maybe you'd come back

'Cause I really miss you

Don't know how much more I can take

You've been on my mind

You've been on my mind

You've been on my mind so long I can't deal with it

You've been on my mind

And I'll waste my time

'Til you lift me off the floor and love me again

Oh yeah

'Til you lift me off the floor and love me again

Oh yeah

Lirik Terjemahan Pistol - Cigarettes After Sex:

Beri aku pistolnya, arahkan tinggi-tinggi

Aku di padang pasir menembaki langit

Kurasa aku sangat merindukanmu

Dan aku tidak tahu harus berbuat apa lagi

Foto-foto indah yang Anda ambil dari kami

Dulu digantung di sana di dinding kamar

Anda Tapi sekarang Anda mengambil semuanya

Dan Anda memasukkannya ke dalam laci

Anda sudah ada di pikiran saya

Anda sudah ada di pikiran saya

Anda sudah ada di pikiran saya begitu lama saya tidak bisa menghadapinya

Anda sudah ada di pikiran saya

Dan saya akan membuang waktu saya

'Sampai Anda mengangkat saya lantai dan cintai aku lagi

Aku tahu jika aku melihatmu dan kita berciuman sekali saja

Kau bisa bahagia, mungkin kau akan kembali

Karena aku sangat merindukanmu

Tak tahu berapa banyak lagi yang bisa kutahan

Anda sudah ada di pikiran saya

Anda sudah ada di pikiran saya

Anda sudah ada di pikiran saya begitu lama saya tidak bisa menghadapinya

Anda sudah ada di pikiran saya

Dan saya akan membuang waktu saya

'Sampai Anda mengangkat saya lantai dan cintai aku lagi

Oh yeah

Sampai kau mengangkatku dari lantai dan mencintaiku lagi

Oh yeah

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)