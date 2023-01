Masih Fokus Memperbaiki Rumah Tangga, Lesti Kejora Batal Manggung

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lesti Kejora memutuskan batal manggung. Ia mengatakan masih fokus pada rumahtangganya dengan Rizky Billar.

Seharusnya Lesti Kejora tampil di perayaan HUT ke 28 stasiun televisi Indosiar.

Baca juga: Merasa Dihina, Ivonne Inawade akan Somasi Haters yang Diduga Fans Rizky Billar dan Lesti Kejora

Namun, menurut Harsiwi Achmad selaku Direktur Programming SCM yang mendapat kabar bahwa Lesti batal tampil.

“Betul kami mendapat pernyataan langsung dari pihak Lesti yang menyatakan bahwa Lesti tidak jadi tampil di Ulang Tahun Indosiar," beber Harsiwi Achmad dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Senin (9/1/2023).

Harsiwi mengatakan bahwa Lesti dan Rizky Billar masih fokus memperbaiki rumah tangganya, pasca mengalami KDRT.

Ia pun tak bisa memaksakan Lesti untuk tampil dalam gelaran acara yang akan berjalan dua hari ini.

Baca juga: Baim Wong Akui Sudah Minta Maaf ke Semua Pihak Terkait Prank KDRT, Termasuk Lesti Kejora

"Lesti Kejora dan pasangan masih fokus untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya. Kami tidak bisa memaksa," ucap Harsiwi.

"Kita doakan yang terbaik untuk mereka. The show must go on. Ratusan artis besar Indonesia yang hebat dan luar biasa akan tampil memberikan suguhan terbaik untuk pemirsa Indonesia," jelasnya.

Rizky Billar sebut Lesti Kejora menguatkan dirinya, setelah melakukan KDRT hingga mendapat hujatan netizen. (YouTube Intens Investigasi)

Gelaran konser ulang tahun Indosiar yang bertajuk 'Indosia28est' akan berlangsung pada Selasa, 10 Januari 2023 dan 'Konser Raya 28 Tahun Indosiar Lua28iasa' pada Rabu, 11 Januari 2023.

Lesti direncanakan akan tampil di hari kedua yakni pada Konser Raya 28 Tahun Indosiar Lua28iasa.