Daftar Lengkap Pemenang Golden Globes 2023: Michelle Yeoh hingga Angela Bassett Bawa Pulang Piala

TRIBUNNEWS.COM - Golden Globes 2023 digelar pada Rabu (11/1/2023) di The Beverly Hilton, Amerika Serikat.

Michelle Yeoh Choo Kheng, lebih akrab disapa Michelle Yeoh membawa pulang satu piala untuk kategori Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy.

Pada momen penghargaan bergengsi ini, ada beberapa pidato yang cukup emosional.

Seperti pidato yang disampaikan oleh Angela Bassett dari "Black Panther: Wakanda Forever".

Bassett menggunakan kesempatannya di atas panggung untuk memberi penghormatan kepada Chadwick Boseman, aktor yang melejit setelah menjadi raja Wakanda.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 10: Angela Bassett, pemenang penghargaan Aktris Pendukung Terbaik dalam Film Bergerak untuk "Black Panther: Wakanda Forever," berpose di ruang pers selama Penghargaan Golden Globe Tahunan ke-80 di The Beverly Hilton pada 10 Januari , 2023 di Beverly Hills, California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)

Chadwick meninggal dunia karena kanker pada 2020 kemarin, di usianya 43 tahun.

Total ada 27 piala yang dibagikan dalam ajang penghargaan ini.

Selengkapnya, simak daftar lengkap pemenang Golden Globes 2023 berikut ini, seperti dikutip dari Variety:

1. Best Picture, Drama

The Fabelmans (Universal Pictures)

2. Best Picture, Musical or Comedy

The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures)

3. Best Director, Motion Picture

Steven Spielberg (The Fabelmans)

4. Best Screenplay, Motion Picture