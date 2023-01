Gitaris Legendaris Jeff Beck Meninggal Dunia, Johnny Depp Kehilangan Rekan Manggung

TRIBUNNEWS.COM - Gitaris legendaris asal Inggris, Jeff Beck meninggal dunia di usia ke-78 tahun pada Selasa (10/1/2023), karena infeksi bakteri Meningitis.

Kabar duka ini dipublikasikan oleh pihak keluarga pada hari Rabu (11/1/2023).

Rekan manggung Jeff Beck, Johnny Depp berduka atas kepergiannya.

Jeff Beck dan Johnny Depp sering manggung bersama dan membuat beberapa lagu pada tahun 2022.

Sebelum Jeff Beck meninggal, Johnny Depp sempat menjenguknya dan berada di tempat tidur Jeff Beck.

"Mereka memiliki persahabatan yang sangat erat, mereka sangat dekat, dan dia semakin dekat selama musim panas lalu ketika mereka melakukan tur bersama," kata seorang sumber kepada People.

"Penyakit itu datang dengan sangat cepat dan semuanya memburuk dengan cepat dalam beberapa minggu terakhir."

"Johnny masih memproses berita ini. Dia sangat terpukul," tambah sumber itu.

Pada tahun 2022 lalu, Johnny Depp dan Jeff Beck merilis album bertajuk "18" pada 15 Juli 2022.

Johnny Depp dan Jeff Beck setelah manggung bersama di The Apollo di Manchester, Inggris. Foto ini diunggah oleh Jeff Beck pada 16 Juni 2022. (Instagram/jeffbeckofficial)

Johnny Depp dan Jeff Beck manggung bersama

Johnny Depp dan Jeff Beck berkolaborasi dengan masing-masing gitarnya.

Duo ini juga merilis video musik resmi untuk "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr", single pertama dari album tersebut.

"Merupakan kehormatan luar biasa untuk bermain dan menulis musik dengan Jeff, salah satu yang hebat sejati dan seseorang yang sekarang cukup istimewa untuk saya panggil saudara laki-laki saya," kata aktor Sweeney Todd dalam rilis tahun 2022 lalu.

"Saya sudah lama tidak memiliki mitra kreatif seperti dia," kata Jeff Beck tentang Johnny Depp saat itu.