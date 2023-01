Menolak Terkenal karena Viral, Agnez Mo: Saya Pilih Jalur Prestasi

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWs.COM - Penyanyi Agnez Mo menanggapi banyaknya orang yang terkenal, karena aksi atau perilakunya yang viral di media sosial.

Agnez Mo selama ini selalu memikirkan perjalanan kariernya agar tidak bersentuhan dengan sensasi, melainkan prestasi.

"So saya merasa masih punya beban moril buat kasih tau ke fans saya yang anak muda dan keponakan saya, bahwa being viral itu gak lebih pentingnya daripada being smart and be the best," kata Agnez Mo ketika ditemui di studio Emtek Indosiar, di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu (11/1/2023) malam.

Karena hal tersebut, Agnez menegaskan ia selalu menjaga kualitas dalam setiap karya dan aksi panggungnya, selama 30 tahun berkarya di belantika musik dan panggung hiburan.

"Jadi positif influence aja, kasih tau ke khalayak kalau proses itu penting," ucapnya.

Pola industri hiburan saat ini, diakui wanita berusia 36 itu dianggap tak layak dicontoh. Sebab, banyak sekali hal terjadi yang bisa membuat orang mudah dikenal, tanpa memikirkan dampaknya

"Anak anak kecil melihatnya gimana caranya viral sehingga melakukan proses yang stupid atau agak aneh supaya viral. Harusnya tidak seperti itu," jelasnya.

Kendati demikian, wanita bernama asli Agnes Monica ini tak mau ambil pusing sampai mempengaruhi kehidupan dan kariernya, untuk menanggapi serius orang yang terkenal karena viral.

"Jadi biarkan yang viral ya viral, saya bertahan di jalur saya, viral lewat prestasi," tegasnya

Agnez Mo mengatakan, ia ingin memberikan contoh baik kepada semua penggemarnya yang banyak pada kategori usia 13-24 tahun, untuk menghargai sebuah proses.

"Semoga saya ada di jalur saya viral lewat prestasi, semoga fans saya masih melihat apa yang saya tampilkan dan raih, ada proses yang dijalankan. Gak cuma about being viral," ujar Agnez Mo.