Profil Michelle Yeoh, Pemenang Kategori Aktris Terbaik di Golden Globes 2023

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil Michelle Yeoh, aktris senior yang menangkan penghargaan Golden Globes 2023.

Ini adalah kali pertamanya Michelle Yeoh menjadi pemenang di ajang penghargaan Golden Globes.

Mengutip dari goldenglobes.com, Michelle Yeoh mendapatkan penghargaan lewat film berjudul Everything Everywhere All at Once yang tayang pada 2022 lalu.

Ia memenangkan kategori best actrees atau aktris terbaik di musical or comedy.

Michelle sendiri lahir di Ipoh, Perak Malaysia, pada 6 Agustus 1962.

Kemampuannya dalam berakting sangat luar biasa, karena dia sudah berpengalaman memainkan berbagai peran di film, drama, hingga televisi.

Profil Michelle Yeoh

Michelle Yeoh atau yang juga dipanggil Michelle Khan ini memiliki nama asli Yeoh Choo Kheng.

Ia termasuk dalam daftar aktris senior di Malaysia, karena telah membintangi berbagai film.

Sosok Michelle Yeoh terkenal sering melakukan aksi bahaya sendiri.

Berkat kemampuan aktingnya, ia sering mendapatkan penghargaan dan nominasi.

Mengutip dari britannica.com, sejak kecil kehidupan Michelle berkecukupan.

Ketika masih berusia belia, ia sering mengikuti berbagai olahraga seperti basket hingga renang.

Namun ia juga tertarik dengan tari balet, pada saat masih kecil.

