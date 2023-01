Zayn Malik Ulang Tahun ke-30, Penggemar Gunakan Tagar HAPPY BIRTHDAY MY LOVE di Twitter

TRIBUNNEWS.COM - Mantan member One Direction, Zayn Malik berulang tahun ke 30 tahun pada hari ini, Kamis (12/1/2023).

Penyanyi dengan nama lengkap Zayn Javvad Malik ini mendapat ucapan ulang tahun dari penggemarnya.

Tagar HAPPY BIRTHDAY MY LOVE di Twitter digunakan oleh penggemar Zayn Malik untuk memberi ucapan padanya.

"Dia selalu menentang ekspektasi dan selalu membawakan musik yang melampaui batas. Selamat ulang tahun Zayn Malik," tulis tabloid The Telegraph di Twitter.

Penggemar Zayn Malik mengunggah foto dan video idolanya.

"SELAMAT ULANG TAHUN CINTAKU!! AKU SANGAT MENCINTAIMU!! DAN AKU TIDAK AKAN BERHASIL TANPA KAMU!!" tulis seorang penggemar di Twitter.

"Happy birthday my love, i hope you have a good day, i love you (Selamat ulang tahun cintaku, semoga harimu menyenangkan, aku mencintaimu)," tulis penggemar lainnya.

"Happy birthday my love! thank you for everything, i'm so lucky to be a fan of an amazing person like you! you are very important to me, i love u so much (Selamat ulang tahun cintaku! terima kasih atas segalanya, saya sangat beruntung menjadi penggemar orang yang luar biasa seperti Anda! kamu sangat penting bagiku, aku sangat mencintaimu)"

Profil Zayn Malik

Zayn Malik lahir pada 12 Januari 1993 di Bradford, Inggris.

Orang tuanya bernama Tricia Brannan dan Yaser Malik.

Ibu Zayn Malik merupakan keturunan Inggris-Irlandia dan ayahnya merupakan keturunan Inggris-Pakistan.

Zayn Malik memiliki satu kakak perempuan bernama Doniya Malik dan dua adik perempuan bernama Waliyha Malik dan Safaa Malik.

Sejak kecil, Zayn Malik tumbuh di East Bowling.