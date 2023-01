Johnny Depp Berada di Sisi Jeff Beck saat sang Gitaris Meninggal Dunia, Merasa Sangat Terpukul

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Johnny Depp berduka atas meninggalnya sahabat dekat sekaligus rekannya, gitaris Jeff Beck.

Seorang narasumber berkata kepada PEOPLE bahwa Johnny Depp merasa sangat terpukul, setelah Jeff Beck meninggal dunia di usia 78 tahun pada Selasa (10/1/2023) lalu.

Johnny Depp, serta teman-teman rock Jeff Beck, disebut berada di sisi sang gitaris sebelum ia meningal.

"Mereka memiliki persahabatan yang sangat erat, mereka sangat dekat, dan mereka semakin dekat selama musim panas lalu ketika melakukan tur bersama," ujar sumber itu.

"Penyakit itu datang dengan sangat cepat dan semuanya memburuk dengan cepat dalam beberapa minggu terakhir."

"Johnny masih memproses berita ini."

"Dia sangat terpukul," tambah sumber itu.

Tahun lalu, Johnny Depp dan Jeff Beck merilis album bertajuk 18 pada 15 Juli.

Duo ini juga merilis video musik resmi untuk "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr", single pertama dari album tersebut.

"Merupakan kehormatan luar biasa untuk bermain dan menulis musik dengan Jeff, seseorang yang hebat dan seseorang yang sekarang cukup istimewa untuk saya panggil saudara laki-laki saya," kata Johnny Depp dalam sebuah rilis pada saat itu.

"Saya sudah lama tidak memiliki mitra kreatif seperti dia," kata Jeff Beck tentang Johnny Depp saat itu.

"Dia adalah kekuatan utama dalam rekaman ini."

"Saya hanya berharap orang akan menganggapnya serius sebagai musisi karena sulit bagi sebagian orang untuk menerima bahwa Johnny Depp bisa menyanyi rock and roll."

Dari kiri ke kanan: Jeff Beck, Rod Stewart, dan Johnny Depp (Instagram/jeffbeckofficial)

Keduanya juga melakukan beberapa pertunjukan bersama.