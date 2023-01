TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan terjemahan Adrenaline yang dinyanyikan oleh Solar MAMAMOO berikut ini.

Adrenaline merupakan lagu yang mengisi soundtrack drama Korea Selatan, Vincenzo.

Lirik Lagu dan Terjemahan Adrenaline - Solar MAMAMOO, OST Vincenzo:

Adrenaline rushing through my vein

I forgot all the pain

I drink, lit, drip for life to lose my sight of emptiness

Try everything to forget

Cause I might lose my control

Questions you ask too much

Just 'cause you might be getting hurt

No one to trust

Baca juga: 5 Drama Korea dengan Biaya Produksi Tertinggi, Ada Vincenzo!

I don't know what I should want

I don't know where to go

Fire

Rising up to higher

I'm burning up its dire

I don't wanna burn you so leave

I don't wanna keep you to be a liar

Don't wanna hurt you

You should leave me

I'm no good for you

So leave me now

Please leave me now

I can't keep you safe

Another world

If there's a chance

I'll take

More money more love

I got everything I don't need more

I won't tell you who I am

It's you to figure out

From the inside of my heart

I don't know what I should want

I don't know where to go

Fire

Rising up to higher

I'm burning up its dire

I don't wanna burn you so leave

I don't wanna keep you to be a liar

Don't wanna hurt you

You should leave me

I'm no good for you

So leave me now

Please leave me now

I can't keep you safe

Another world

If there's a chance

I'll take

Adrenaline rushing through my vein

I forgot all the pain

I drink, lit, drip for life to lose my sight of emptiness

Baca juga: Drama Vincenzo Raih Rating Tinggi, Song Joong Ki Bicara Kemungkinan Season 2

Vincenzo (tvN)

Lirik terjemahan Adrenaline - Solar:

Adrenalin mengalir deras di pembuluh darahku

Aku lupa semua rasa sakit yang

kuminum, menyala, menetes seumur hidup untuk menghilangkan pandanganku tentang kehampaan

Cobalah segalanya untuk melupakan

Karena aku mungkin kehilangan kendali

Pertanyaan yang terlalu banyak kau tanyakan

Hanya karena kau mungkin akan terluka

Tidak ada yang bisa percaya