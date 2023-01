Chord Gitar Jangan Lupakan - Nidji: Ku Berjalan Terus Tanpa Henti, dan Dia Pun Kini T'lah Pergi

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Jangan Lupakan yang dipopulerkan oleh grub musik, Nidji.

Lagu Jangan Lupakan dirilis pada tahun 2007, silam.

Lagu ini termuat dalam album kedua Nidji yang bertajuk Top Up.

Jangan Lupakan - Nidji

F Bb

Kuberjalan terus tanpa henti

C F

Dan dia pun kini t'lah pergi

F Bb

Kuberdoa di tengah indah dunia

C Dm C G

Kuberdoa untuk dia yang kurindukan

F Bb

Kumohon untuk tetap tinggal

C F

Dan jangan engkau pergi lagi

F Bb

Berselimut di tengah dingin dunia

C Dm C G

Berselimut dengan dia yang kurindukan

Bb F

Would it be nice to hold you

Bb F

Would it be nice to take you home

Bb Dm C

Would it be nice to kiss you

F Bb

Kumohon untuk tetap tinggal

C F

Dan jangan engkau pergi lagi

F Bb

Bernyanyilah na..na..na..na..na..ho…

C Dm C G

Bernyanyilah untuk dia yang kurindukan

Dm Bb F C

Dm Bb

Jangan pernah lupakan aku

F C

Jangan hilangkan diriku

Dm Bb

Jangan pernah lupakan aku

F C

Jangan hilangkan diriku

Dm Bb

Jangan pernah lupakan aku

F C

Jangan pergi dari aku

Baca juga: Chord Gitar Lagu Bila Aku Jatuh Cinta - Nidji: Melewati Dinginnya Mimpi

Baca juga: Chord Gitar Saat Ku Jauh - Kotak: Aku Pun Mengerti, Dirimu Menanti

(Tribunnews.com)