Finalis American Idol, CJ Harris meninggal dunia di usia 31 tahun karena serangan jantung. 

TRIBUNNEWS.COM - CJ Harris, mantan kontestan American Idol meninggal dunia di usia 31 tahun.

CJ Harris meninggal dunia karena serangan jantung.

CJ Harris mengalami serangan jantung ketika ia dilarikan ke rumah sakit pada hari Minggu di kampung halamannya, Jasper, Alabama.

Berdasarkan keterangan Deputi Pemeriksa Walker County Danielle Calloway kepada NBC News, CJ Harris dinyatakan meninggal dunia pada pukul 8.53 malam waktu setempat.

Kabar sedih ini juga diungkapkan melalui Instagram Story @americanidol.

Baca juga: Aktor Hollywood Anne Heche Meninggal Dunia Seminggu setelah Alami Kecelakaan Mobil

"C.J. Harris was an incredible talent, and the news of his passing deeply saddens us. He will truly be missed," tulis keterangan.

(C.J. Harris adalah bakat yang luar biasa, dan berita kematiannya sangat membuat kami sedih. Dia benar-benar akan dirindukan).

Kabar meninggalnya CJ Harris disampaikan melalui Instagram Story American Idol. (Tangkapan layar Instagram Story @americanidol)

Musik bagi CJ Harris



Sebelumnya, dalam sebuah wawancara tahun 2014, CJ Harris memberi tahu reporter Hollywood bahwa ibunya adalah pengaruh musik pertamanya.

"Saya berumur enam tahun dan ibu saya di penjara," kenang Harris.

"Dia akan bernyanyi untukku melalui telepon dan air mata mengalir begitu saja dari mataku," imbuhnya.

CJ Harris kemudian belajar sendiri cara memainkan gitar rusak yang didapatnya sang kakek.

"Kakek punya satu di gudang dan ada tiga tali di atasnya."

"Dia bilang saya tidak perlu membeli satu set tali baru."

"Jadi saya akan menyetelnya sedemikian rupa sehingga ketika saya memetiknya, terdengar seperti kunci apa pun," jelasnya.

CJ Harris meninggal dunia di usia 31 tahun. (Instagram @cjharrismusic)

Baca juga: Ada Apa dengan Balenciaga? Foto Iklan Terbarunya Memicu Kemarahan Netizen serta Selebriti Hollywood