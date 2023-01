Lirik dan Terjemahan Lagu Those Eyes - New West: Cause' All of the Small Things That You Do

Ilustrasi chord gitar - Lirik dan terjemahan lagu berjudul Those Eyes oleh New West.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Those Eyes dalam artikel berikut ini.

Lagu Those Eyes dinyanyikan oleh New West.

Dirilis pada 2019, Those Eyes masuk dalam album bertajuk Call Me When You Hear This Song.

Musik video lagu ini telah tayang di kanal YouTube New West sejak 19 Juni 2019.

Kini lagu Those Eyes kembali viral di TikTok dengan kutipan lirik: Cause' all of the small things that you do.

Lirik dan Terjemahan Lagu Those Eyes - New West:

When we're out in a crowd

Saat kita berada di keramaian

Laughing loud and nobody knows why

Tertawa terbahak-bahak dan tidak ada yang tahu kenapa

When we're lost at a club getting drunk

Saat kita tersesat di klub mabuk

And you give me that smile

Dan kamu memberiku senyuman itu

Going home in the back of a car

Pulang ke rumah di belakang mobil

And your hand touches mine

Dan tanganmu menyentuh tanganku





When we're done making love

Ketika kita selesai bercinta

And you look up and give me those eyes

Dan kamu melihat ke atas dan memberiku mata itu