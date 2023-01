Penyanyi Asal Korea, BoA Donasikan 100 Juta Won untuk Anak-anak yang Baru Keluar dari Panti Asuhan

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi pop asal Korea Selatan, BoA telah memberikan donasi sebesar 100 juta won pada 17 Januari 2023 kepada anak-anak yang baru saja meniggalkan panti asuhan.

Kabar BoA mendonasikan 100 juta won tersebut telah dikonfirmasi Community Chest of Korea for the Fruit of Love.

Dengan memberikan donasi, BoA resmi menjadi Anggota Honor Society No. 3100 dan wHonor Society (masyarakat kehormatan wanita) Anggota No. 700, dikutip dari Soompi.

Atas permintaan BoA, donasinya akan digunakan untuk mendukung anak-anak yang telah lanjut usia dari sistem asuh.

Harapannya, anak-anak yang telah meninggalkan panti asuhan akan dapat menghidupi dirinya sendiri.

"Saya harap ini akan membantu anak-anak, yang harus mengambil langkah pertama mereka sendiri ke dalam masyarakat saat mereka bergerak maju ke arah yang diinginkan tanpa kehilangan impian mereka," jelas BoA, dikutip dari allkpop.com.

Sebelumnya, BoA telah menunjukkan ketertarikannya yang mendalam pada anak-anak yang harus mandiri sejak usia dini ini.

BoA juga telah menyumbang lewat proyek donasi bernama “Little Bird” pada tahun 2020.

Donasi tersebut digunakan untuk beasiswa bagi anak-anak yang telah keluar dari panti asuhan.

Profil Singkat BoA

Kwon Bo-ah atau yang dikenal dengan BoA merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Korea Selatan.

BoA lahir di Gyeonggi-do, Korea Selatan, 5 November 1986.

BoA memiliki 2 kakak laki-laki yang bernama Kwon Sunhwon dan Kwon Soonwook.

Pada usia 11 tahun, BoA menemani kakak laki-lakinya untuk mencari bakat dan ditemukan oleh SM Entertainment, asianwiki.com, dikutip dari asianwiki.com.