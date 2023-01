Profil Song Kang, Bintangi Drama Korea Sweet Home Season 2 yang Segera Tayang di Netflix

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil Song Kang, aktor Korea yang bintangi serial drama Sweet Home season 2.

Song Kang memerankan karakter Cha Hyun Su dalam serial Sweet Home season 2.

Mengutip dari imdb.com, diceritakan dalam drama, Song Kang akan memerankan sosok Hyun yang merupakan seorang siswa yang berjuang melawan rintangan saat orang-orang berubah menjadi monster.

Serial drama Sweet Home season 2 akan segera tayang di Netflix pada tahun 2023.

Aktor tampan berkebangsaan Korea ini sudah terkenal membintangi berbagai film dan serial drama Korea.

Ia mulai debut di dunia peran sejak tahun 2017, lalu.

Baca juga: Drama Korea Sweet Home Season 2 Akan Rilis 2023, Song Kang Kembali Perankan Hyun Soo

Profil Song Kang

Song Kang lahir pada 23 April 1994, di Korea.

Dikutip dari kprofiles.com, Song Kang di bawah naungan Namoo Actors.

Ia memulai debut dengan bermain peran di serial komedi televisi bergenre romantis, yaitu berjudul The Liar and His Lover pada tahun 2017.

Selanjutnya ia juga mencoba beradu akting di film berjudul Beautiful Vampire.

Sejak saat itu namanya mulai terkenal dan ia mendapat berbagai tawaran bermain drama dan film.

Pada tahun 2018, ia turut membintang drama berjudul Man in the Kitchen.

Baca juga: Jadwal Tayang Film Balada Si Roy di Bioskop XXI Jakarta, Rilis Mulai Besok 19 Januari 2023

Tak hanya bermain drama dan film, ia juga menjadi bintang video klip di lagu berjudul Sweet Summer Night milik The Ade dan Love Story milik Suran.