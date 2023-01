Tina Toon Ungkap Alasan Baru Kabarkan sang Nenek Meninggal Dunia Desember Lalu

TRIBUNNEWS.COM - Kabar duka datang dari mantan penyanyi cilik Tina Toon yang baru saja kehilangan sosok nenek untuk selama-lamanya.

Nenek Tina Toon, Ana Setiawati diketahui meninggal pada Desember 2022 lalu, namun baru dipublikasikan pada Selasa (17/1/2023).

Hal itu diketahui melalui unggahan di akun Instagram @tinatoon10, yang menceritakan momennya bersama sang oma semasa hidupnya.

Pemilik nama asli Agustina Hermanto itu mengaku baru mampu menceritakan momen kehilangannya itu lantaran masih perlu waktu untuk menguatkan diri.

Tina, begitu sapaan akrabnya, merasa sedih saat ditinggal sang nenek, sosok yang sangat dekat dengannya sejak kecil.

"So guysss sorry baru ngabarin karena emang ini kayak kehilangan yang dalem dan super sedih banget karena yang meninggal oma aku yang deket banget banget banget sama aku," tulis Tina.

Baca juga: Lihat Puan Demo Masak Lumpia Basah dan Tumis Buncis, Tina Toon Sebut Cara Mengosengnya Luwes Banget

Tina juga menuturkan hanya lingkungan keluarga yang tahu soal kabar sang oma meninggal.

"Jadi dari waktu oma meninggal mungkin cuma keluarga dan orang deket banget yang tau," tambahnya.

Hal itu lantaran, Tina Toon ingin mendoakan dan fokus pada kebersamaan terkahir dengan sang nenek secara raga.

"Karena pas di rumah duka sampe penguburan kan bentar 3 harian, jadi kayak focus doain dan kayak moment trakhir sama oma secara raga ya," tambahnya lagi.

Wanita yang berusia 29 tahun itu mengaku semakin sedih saat mendapatkan ucapan bela sungkawa.

Itu juga yang semakin meyakinkan Tina untuk sementara waktu merahasiakan kabar kematian sang nenek.

"Trus kayak kalau orang ngucapin duka cita trus kayak calm me down malah makin emosional jadi ya better keep it gitu," tulisnya.

"Cuma kalo ditambah orang nguatin malah jatohnya bikin mewek, kayak waktu di rumah duka lihat saudara dan kerabat yang dateng, itu all memories kayak membludak," tambahnya.