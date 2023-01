5 Fakta Menarik Film OMG! Oh My Girl, Film Komedi Romantis Thailand Bertema Friendzone

Cuplikan film OMG! Oh My Girl - Berikut ini 5 fakta menariknya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini fakta menarik film OMG! Oh My Girl yang tayang di bioskop CGV Indonesia mulai 18 Januari 2023.

Film OMG! Oh My Girl merupakan film Thailand yang rilis pada 27 Oktober 2022 di Thailand.

OMG! Oh My Girl dibintangi oleh Plearnpichaya Komalarajun dan Wongravee Nateetorn.

Film ini berdurasi 124 menit.

Selengkapnya, simak fakta film OMG! Oh My Girl di bawah ini.

Di bawah ini kumpulan fakta film OMG! Oh My Girl yang dikutip dari My Dramalist, IMDb, dan Movie Exclusive.



1. Bertema Friendzone

Film OMG! Oh My Girl bertema friendzone.

Dua tokoh dalam film ini bernama June (Plearnpichaya Komalarajun) dan Guy (Wongravee Nateetorn).

Keduanya saling jatuh cinta, namun pada waktu dan tempat yang tidak tepat.

Guy selalu berusaha agar mendapatkan hati June meski ia memilih untuk memendam perasaannya.

June, gadis populer yang punya banyak teman laki-laki, tidak sadar dengan perasaan Guy.

Sementara itu, Guy merasa senang bisa berada di dekat June.

Film OMG! Oh My God dapat membawa penonton merasakan hubungan pertemanan Guy dan June yang kacau karena cinta.

Cuplikan film OMG! Oh My Girl (IMDb)

2. Dibintangi Pemain Muda