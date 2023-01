Chord Gitar dan Lirik Sayunk I Love You - Chombi, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Sayunk I Love You.

Lagu berjudul Sayunk I Love You, dinyanyikan oleh Chombi.

Lagu milik penyanyi asal Malaysia ini viral di TikTok pada pekan ini.

Lirik lagu Sayunk I Love You diciptakan oleh Harry Khalifah.

Video klip Sayunk I Love You milik Chombi dirilis pertama kali pada 11 Oktober 2022.

Hingga saat ini lagunya masuk dalam urutan 73 top musik di YouTube.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sayunk I Love You - Chombi:

C Am Am C -G

C Am Dm G C C

C Am

Asmara dilanda angin curiga

Dm G

Sedia ribut tropika kan tiba

C Am

Siapa wanita yang kau bersama

Dm G

Manjanya bertiktok tiktok berdua

C G

Ala shweetnya

C Am

Rupanya kamu berdua saudara

Dm G

Sepupu oh belah kakak emaknya

C Am

Kenapa awak tak cakap dari mula

Dm G

Termarah emosi pun tak sengaja

C

Sayunk sorrylah

C

Buah hati dinda

Am

Cemburu tandanya

Dm G

Kasih dan sayangku masih setia

C

Buah hati dinda

Am

Yang paling ku damba

Dm

Hilangkanlah duka

F G Am

Marilah sayang kita

mlykord C -G# C

berdansa

C C Am Am Dm Dm

G G -Gm Em Am Am

A# A# G G -G# G# G G G

C

Buah hati dinda

Am

Cemburu tandanya

G G G

You dengar tak

C

Buah hati dinda

Am

Cemburu tandanya

Dm G

Kasih dan sayangku masih setia

C

Buah hati dinda

Am

Yang paling ku damba

Dm

Hilangkanlah duka

F G

Marilah sayang kita

G

berdansa

C Am

Pesanku jangan buat hal selalu

Dm G

Cukuplah di hatimu hanya aku

C Am

Terimalah seadanya diriku

Dm F G

Kalbuku berbunga-bunga kernamu

C Am Dm G

Sayunk I Love You

C Am Dm G

Sayunk I Love You

C C

Sayunk I Love You

Video Klip Sayunk I Love You - Chombi:

