Artis Senior Korea Selatan Yoon Jung Hee Meninggal Dunia di Usia 79 Tahun karena Alzheimer

TRIBUNNEWS.COM - Aktris senior Korea Selatan, Yoon Jung Hee meninggal dunia di Paris, Prancis, pada Kamis (19/1/2023).

Yoon Jung Hee meninggal di usia 79 tahun, setelah lama menderita penyakit Alzheimer.

Sebelumnya, keluarga Yoon Jung Hee sempat berdebat soal perwalian Yoon Jung Hee yang sakit.

Keluarga Yoon Jung Hee di Korea Selatan menuduh suami dan putri Yoon Jung Hee mengabaikan sakit yang diderita Yoon Jung Hee.

Saudara kandung Yoon Jung Hee mengklaim perwaliannya di Prancis pada tahun 2019, seperti diberitakan YNA.

Namun, putri Yoon Jung Hee meminta pengadilan Korea Selatan menunjuknya sebagai wali resmi Yoon Jung Hee pada tahun 2021.

Setelah kematian Yoon Jung Hee, kasus tersebut akan dibatalkan.

Profil Singkat Yoon Jung Hee

Semasa hidupnya, Yoon Jung Hee membintangi berbagai film Korea Selatan.

Yoon Jung Hee memulai debutnya di film Sorrowful Youth (1967) saat kuliah di Universitas Chosun.

Sejak itu, Yoon Jung Hee membintangi sejumlah film dari tahun 1960 hingga 1980-an.

Yoon Jung Hee juga meraih berbagai penghargaan, dikutip dari Yonhap News Agency.

Yoon Jung Hee dalam film Poetry (2010) (IMDb)

Nama Yoon Jung Hee semakin populer setelah membintangi film Mist (1967), Longing in Every Heart (1967), An Old Potter (1969) dan A Shaman's Story (1972).

Setelah membintangi film Manbubang (1994), Yoon Jung Hee pindah ke Prancis bersama suaminya, seorang pianis terkenal Paik Kun-woo, dan putri mereka, Paik Jin-hee.

Yoon Jung Hee kembali ke layar lebar pada tahun 2010 dengan film berjudul Poetry yang menceritakan wanita berusia 60 tahun yang terlambat berpuisi.

Film Poetry adalah peran pertama Yoon Jung Hee dalam sebuah film selama 16 tahun terakhir.

Yoon Jung Hee meraih penghargaan aktris terbaik di Asia Pasific Screen Awards dan Daejong Film Awards pada tahun 2016.

