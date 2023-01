Chris Hemsworth Berisiko Terkena Penyakit Alzheimer, Sang Istri Berdandan seperti Wanita 87 Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Chris Hemsworth, yang terkenal karena perannya sebagai 'Thor' di Marvel Universe, mengungkapkan pada November 2022 bahwa dia berisiko lebih tinggi terkena penyakit Alzheimer karena faktor genetik.

Chris Hemsworth menemukan fakta itu saat syuting "Limitless," serial dokumenter National Geographic.

Sang aktor juga memutuskan istirahat dari akting untuk fokus pada keluarga dan kesehatannya.

"Gagasan bahwa saya tidak akan dapat mengingat kehidupan yang saya alami atau istri saya, anak-anak saya, ini mungkin ketakutan terbesar saya," kata Hemsworth, dalam salah satu episode serial tersebut, setelah mengetahui kondisinya.

Elsa Pataky, sang istri, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang istimewa bagi sang aktor yang menghadapi kekhawatirannya yang menua.

Pataky berdandan seperti versi dirinya yang berusia 87 tahun dengan bantuan riasan profesional, prostetik, dan wig.

Chris Hemsworth awalnya diberi tahu bahwa dia akan bertemu dengan seorang penggemar lansia.

Reaksinya saat melihat istrinya yang "tua dan cantik" viral di media sosial.

Video itu diposting di Twitter oleh pengguna bernama Zrnhs.

"Sudahkah kamu melihat video Chris Hemsworth & istrinya (yang berdandan seperti wanita tua) karena dia ingin Chris melihat dirinya versi tua, jadi mungkin Chris akan mengingatnya di masa depan?

Ini setelah mereka tahu Chris tinggi risiko terkena alzheimer & penyakitnya bisa mulai berkembang kapan saja," bunyi keterangan video tersebut.

Video itu kini sudah ditonton lebih dari 2,5 juta kali dengan 36.000 likes.

"Ok I'm sobbing (Oke, aku menangis sekarang)," tulis seorang netizen.

"This is absolutely beautiful and a perfect example of true love (Sangat indah dan ini adalah contoh cinta sejati)," tulis netizen lainnya.