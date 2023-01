Jadwal Acara TV Sabtu, 21 Januari 2023: Dunia Punya Cerita di TRANS TV, Suara Hati Istri di Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu, (21/1/2023).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel Kompas TV terdapat tayangan Cerita Rasa, News Or Hoax, Ni Luh, Ngopi, Rosi.

Kemudian di ANTV Alien Monkey, Intip Seleb, Radha Krisna, Darna, Suami Pengganti.

Selanjutnya dalam channel TRANS 7 Kisah Nabi Muhammad, Ayah dan Ayu, Cuan Bos, Jejak Petualang, Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon.

Anda bisa saksikan Islam Itu Indah, King Of The Jungle, Cerita Di Balik Hijab, Kuali Barbar, Bioskop Trans TV di TRANS TV.

Terakhir di Indosiar Anda bisa menyaksikan Panggilan, BestKiss, Kisah Nyata Spesial, Pintu Berkah Siang, Suara Hati Istri.

Sinetron Suara Hati Istri. Jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu, (21/1/2023).

Baca juga: Jadwal Acara TV Jumat, 20 Januari 2023: Rumpi No Secret di TRANS TV, Suara Hati Istri di Indosiar

Berikut jadwal acara TV Sabtu, 21 Januari 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Kompas TV

04:00 - 04:30

Kompas Sport Pagi

04:30 - 07:00

Kompas Pagi

07:00 - 08:30

Sapa Indonesia Pagi

08:30 - 09:00

Bincang Kita

09:00 - 09:30

Berita Utama