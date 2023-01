Profil Elsa Pataky, Istri Chris Hemsworth yang Beri Kejutan Romantis untuk sang Suami

TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil lengkap Elsa Pataky, istri dari aktor tampan Chris Hemsworth.

Istri Chris Hemsworth ini baru saja menjadi sorotan publik karena ia berhasil memberikan kejutan romantis untuk sang suami.

Ketika Elsa Pataky mengetahui bahwa sang suami berisiko menderita alzheimer, ia tak ingin membuat suaminya sedih.

Mengutip dari marca.com, Chris Hemsworth mengatakan dalam sebuah film dokumenter 'Limitless' bahwa ia beresiko menderita alzheimer dan dia khawatir jika kelak ia lupa dan tak ingat lagi dengan sang istri.

Maka dari itu Elsa Pataky memberi kejutan kepada Chris Hemsworth, dengan berdandan menjadi seorang lansia berusia 90 tahun.

Elsa Pataky bermaksud agar sang suami bisa melihat dan merasakan momen, jika nanti Elsa menjadi tua bersama Chris di masa depan.

Ini ia lakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, jika seandainya Chris tak mengenalinya di masa depan.

Profil Elsa Pataky

Elsa Pataky adalah seorang aktris, model dan juga produser film.

Mengutip dari thefamouspeople.com, Elsa lahir pada 18 Juli 1976.

Istri dari aktor Chris Hemsworth ini lahir di Madrid, Spanyol.

Namanya mulai terkenal di panggung internasional sebagai Elena Neves.

Ia pernah beradu akting di film The Fast and the Furious, yaitu pada sekuel film The Fast and the Furious yang ke-5 hingga yang terbaru The Fate of the Furious.

Ia menikah dengan Chris Hemsworth, dan memiliki tiga orang anak.

Elsa Pataky yang Berdandan Menjadi Tua bersama Chris Hemsworth

