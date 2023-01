Pemain dan Sutradara Serial Reply 1988 Bertemu untuk Reuni, Lee Dong Hwi: Aku Sangat Rindu

TRIBUNNEWS.COM - Para pemain serial Reply 1988 berkumpul dalam pesta reuni bersama sutradara Shin Won Ho.

Dikutip dari allkpop, pada 20 Januari 2023, aktor Lee Dong Hwi mengunggah potret kebersamaannya dengan para pemain serial Reply 1988.

Di antaranya Hyeri, Park Bo Gum, Ryu Jun Yeol, Go Kyung Pyo, Ryu Hye Young, dan Lee Min Ji.

Dilansir soompi, aktor Choi Sung Won yang tahun lalu membintangi 'From Now On, Showtime!' setelah menerima pengobatan untuk leukemia, juga menghadiri reuni.

Dalam unggahan tersebut, Lee Dong Hwi mengungkapkan rasa cintanya kepada para pemain.

Selain itu, Lee Dong Hwi juga mengaku rindu dengan mereka.

"88 Aku mencintaimu dan aku sangat merindukanmu. Kamu tahu bagaimana perasaanku, kan?" tulisnya pada keterangan postingan.

Diketahui, serial Reply 1988 ditayangkan pada November 2015 hingga Januari 2016.

Pemain dan sutradara serial Reply 1988 bertemu untuk reuni. (Tangkapan layar Instagram @dlehdgnl)

Sementara itu, sutradara Shin Won Ho juga baru-baru ini bertemu kembali dengan para pemeran serial 'Reply' lainnya, termasuk para bintang Reply 1997 dan Reply 1994.

Pada awal tahun ini, para pemeran dan sutradara Reply 1994 juga berkumpul untuk merayakan ulang tahun ke-10 drama tersebut.

Dikutip dari kbizoom, pada 4 Januari 2023, pemeran Reply 1994, yakni Go A Ra, Jung Woo, Yoo Yeon Seok, Kim Sung Kyun, dan Son Ho Jun bertemu.

Para pemain serial Reply 1988. (tvN)

Serial Reply 1988 memiliki jumlah 20 episode yang tayang perdana pada 6 November 2015.

Dikutip dari Tribun Wiki, serial ini mengangkat cerita tentang lima keluarga yang tinggal di perumahan yang sama di tahun 1988.

Bergenre drama komedi, Reply 1988 mengajak penonton untuk bernostalgia melalui interaksi pemain dalam bertetangga.

Serial ini menghadirkan kembali kenangan yang terjadi pada 1988 di Korea Selatan.

Saat itu, Korea Selatan menjadi tuan rumah dalam sebuah olimpiade.

Momen tersebut juga diceritakan pada serial ini.

(Tribunnews.com/Katarina Retri)

