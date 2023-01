Lirik dan Terjemahan Lagu Good News - Mac Miller: When It Ain't That Bad, It Could Always Be Worse

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Good News yang dipopulerkan oleh Mac Miller, lengkap dengan terjemahannya.

Lagu Good News telah dirilis Mac Miller pada 10 Januari 2020 di kanal YouTube-nya.

Berikut Lirik Lagu Good News yang Dinyanyikan oleh Mac Miller:

I spent the whole day in my head

Do a little spring cleaning, I'm always too busy dreaming

Well, maybe I should wake up instead

A lot of things I regret but I just say I forget

Why can't it just be easy?

Why does everybody need me to stay?

Oh, I hate the feeling

When you're high but you're underneath the ceiling

Got the cards in my hand, I hate dealing

Yeah

Get everything I need, then I'm gone

But it ain't stealing

Can I get a break?

I wish that I could just get out my goddamn way

What is there to say?

There ain't a better time than today

Maybe I'll lay down for a little, yeah

'Stead of always trying to figure everything out

And all I do is say sorry

Half the time, I don't even know what I'm saying it about

Good news, good news, good news

That's all they wanna hear

No, they don't like it when I'm down

But when I'm flying, oh, it make 'em so uncomfortable

So different, what's the difference?

When it ain't that bad

It could always be worse

I'm running out of gas, hardly anything left

Hope I make it home from work

Well, so tired of being so tired

Why I gotta build something beautiful just to go set it on fire?

I'm no liar, but sometimes the truth don't sound like the truth

Maybe 'cause it ain't, I just love the way it sound when I say it

Yeah, it's what I do

If you know me, it ain't anything new

Wake up to the moon, haven't seen the sun in a while

But I heard that the sky's still blue, yeah

Heard they don't talk about me too much no more

And that's a problem with a closed door

Good news, good news, good news

That's all they wanna hear

No, they don't like it when I'm down

But when I'm flying, oh, it make 'em so uncomfortable

So different, what's the difference?

There's a whole lot more for me waiting on the other side

I'm always wondering if it feel like summer

I know maybe I'm too late, I could make it there some other time

I'll finally discover

That there's a whole lot more for me waiting

That there's a whole lot more for me waiting

I know maybe I'm too late, I could make it there some other time

Then I'll finally discover

That it ain't that bad

Ain't so bad

Well, it ain't that bad

At least it don't gotta be no more

No more, no more, no more, no more

No more, no more, no more, no more

Hey

Mm, hey, mm

Terjemahan Lagu Good News yang Dinyanyikan oleh Mac Miller:

Saya menghabiskan sepanjang hari di kepala saya

Lakukan sedikit pembersihan musim semi, aku selalu terlalu sibuk bermimpi

Yah, mungkin aku harus bangun sebagai gantinya

Banyak hal yang saya sesali tetapi saya hanya mengatakan saya lupa

Mengapa tidak mudah saja?

Mengapa semua orang membutuhkan saya untuk tinggal?

Ah, aku benci perasaan itu

Ketika Anda tinggi tetapi Anda berada di bawah langit-langit

Punya kartu di tangan saya, saya benci berurusan

Ya

Dapatkan semua yang saya butuhkan, lalu saya pergi

Tapi itu tidak mencuri

Bisakah saya istirahat?

Aku berharap aku bisa keluar dari jalan sialanku

Apa yang ingin dikatakan?

Tidak ada waktu yang lebih baik dari hari ini

Mungkin aku akan berbaring sebentar, ya

'Daripada selalu mencoba memikirkan semuanya

Dan yang saya lakukan hanyalah meminta maaf

Separuh dari waktu, saya bahkan tidak tahu apa yang saya katakan tentang itu

Kabar baik, kabar baik, kabar baik

Hanya itu yang ingin mereka dengar

Tidak, mereka tidak suka kalau aku turun

Tapi saat saya terbang, oh, itu membuat mereka sangat tidak nyaman

Jadi berbeda, apa bedanya?

Ketika itu tidak terlalu buruk

Itu selalu bisa lebih buruk

Saya kehabisan bensin, hampir tidak ada yang tersisa

Semoga saya bisa pulang kerja

Yah, sangat lelah karena sangat lelah

Mengapa saya harus membangun sesuatu yang indah hanya untuk membakarnya?

Saya bukan pembohong, tapi terkadang kebenaran tidak terdengar seperti kebenaran

Mungkin karena tidak, saya suka suaranya ketika saya mengatakannya

Ya, itu yang saya lakukan

Jika Anda mengenal saya, itu bukan sesuatu yang baru

Bangun ke bulan, sudah lama tidak melihat matahari

Tapi kudengar langit masih biru, ya

Mendengar mereka tidak berbicara tentang saya terlalu banyak lagi

Dan itu masalah dengan pintu yang tertutup

Kabar baik, kabar baik, kabar baik

Hanya itu yang ingin mereka dengar

Tidak, mereka tidak suka kalau aku turun

Tapi saat saya terbang, oh, itu membuat mereka sangat tidak nyaman

Jadi berbeda, apa bedanya?

Masih banyak lagi yang menungguku di sisi lain

Saya selalu bertanya-tanya apakah ini terasa seperti musim panas

Saya tahu mungkin saya terlambat, saya bisa datang ke sana lain kali

Saya akhirnya akan menemukan

Bahwa masih banyak lagi yang menungguku

Bahwa masih banyak lagi yang menungguku

Saya tahu mungkin saya terlambat, saya bisa datang ke sana lain kali

Lalu aku akhirnya akan menemukan

Bahwa itu tidak seburuk itu

Tidak terlalu buruk

Yah, itu tidak seburuk itu

Setidaknya itu tidak harus ada lagi

Tidak lebih, tidak lebih, tidak lebih, tidak lebih

Tidak lebih, tidak lebih, tidak lebih, tidak lebih

Hai

Mm, hei, mm

Musik Video:

