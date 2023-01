Lirik Lagu Inferno - Bella Poarch feat Sub Urban: Baby Iam The Reason Why Hells So Hot

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Inferno yang dinyanyikan oleh Bella Poarch feat Sub Urban.

Lagu Inferno dirilis pada tahun 2022.

Lagu Inferno memiliki durasi 3 menit 53 detik.

Lagu Inferno memiliki genre musik Indie.

Simak lirik lagu Inferno dalam artikel berikut :

No halo

Baby, I'm the reason why Hell's so hot

Inferno

Baby, I'm the reason why bad's so fun, Hell's so hot

Oh so

Terribly like terrible, she's the villain

One as sweet as caramel, she's my saint

Think I'm getting butterflies, but it's really

Something telling me to run away

No halo

Baby, I'm the reason why Hell's so hot

Inferno

Baby, I'm the reason why bad's so fun, Hell's so hot

Oh so

Na-na-na-na-na-na, yeah, yeah, yeah

Na-na-na-na-na-na, yeah

Bad's so fun, Hell's so hot

Oh so

Manic like a chandelier, crack the ceiling

Marie Antoinette 'cause she's lost her head

Falling for exteriors, as appealing

As they might be, I know I'm afraid

No halo

Baby, I'm the reason why Hell's so hot

Inferno

Baby, I'm the reason why bad's so fun, Hell's so hot

Oh so

Ah, ah

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah

Bad's so fun, Hell's so hot

Oh so

Na-na-na-na-na-na, yeah, yeah, yeah

Na-na-na-na-na-na, yeah

Bad's so fun, Hell's so hot

Oh so hot

(Tribunnews.com)