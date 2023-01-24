Lirik Lagu
Lirik Lagu BZRP - Shakira feat Bizarrap, Lengkap dengan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia
Inilah lirik lagu BZRP yang dinyanyikan oleh Shakira dan Bizarrap, video klipnya trending dan masuk deretan video terpopuler nomor 1 di dunia.
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu berjdul BZRP yang dinyanyikan oleh Shakira dan Bizarrap.
Lagu BZRP Music Sessions #53 atau Out of Your League baru dirilis oleh Shakira dan Bizarrap pada Januari 2023.
Video klipnya di YouTube kini masuk dalam daftar video musik terpopuler nomor 1 di dunia.
Menurut beberapa pemberitaan, isi dari lirik lagunya ini menyindir mantan pasangan Shakira, yaitu Gerard Pique.
Lagunya kini viral dan sukses meledak di pasaran.
Diketahui video klip milik Shakira feat Bizarrap ini telah ditonton lebih dari 190,8 juta kali oleh penonton di YouTube.
Baca juga: Nyanyian untuk Eddie Nketiah, Ini Lagu Favorit Fan Arsenal Saat Unggul 3-2 Atas Manchester United
Lirik Lagu BZRP Milik Shakira feat Bizarrap:
Sorry I’ve already caught another plane
I won’t be back here
I don’t want any more disappointment.
So much talk of being a champion
And when I needed you
You gave me the worst version of you
Sorry, baby
Sumber: TribunSolo.com
|Lirik dan Terjemahan Lagu Rocket Ship Goes By - Goodnight Electric: I Remember When You Said
|Lirik dan Terjemahan Lagu Birthday - Jeon Somi: Everyday Is My Birthday
|Lirik dan Terjemahan Lagu 24 - Sundial: I'm 24 Now, Still At My Parents House, Viral di TikTok
|Lirik Lagu Inferno - Bella Poarch feat Sub Urban: Baby Iam The Reason Why Hells So Hot