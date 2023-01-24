Lirik Lagu

Lirik Lagu BZRP - Shakira feat Bizarrap, Lengkap dengan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia

Inilah lirik lagu BZRP yang dinyanyikan oleh Shakira dan Bizarrap, video klipnya trending dan masuk deretan video terpopuler nomor 1 di dunia.

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Tangkapan Layar Cover YouTube
Shakira dan Bizarrap - Inilah lirik lagu BZRP yang dinyanyikan oleh Shakira dan Bizarrap, video klipnya trending dan masuk deretan video terpopuler nomor 1 di dunia. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu berjdul BZRP yang dinyanyikan oleh Shakira dan Bizarrap.

Lagu BZRP Music Sessions #53 atau Out of Your League baru dirilis oleh Shakira dan Bizarrap pada Januari 2023.

Video klipnya di YouTube kini masuk dalam daftar video musik terpopuler nomor 1 di dunia.

Menurut beberapa pemberitaan, isi dari lirik lagunya ini menyindir mantan pasangan Shakira, yaitu Gerard Pique.

Lagunya kini viral dan sukses meledak di pasaran.

Diketahui video klip milik Shakira feat Bizarrap ini telah ditonton lebih dari 190,8 juta kali oleh penonton di YouTube.

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Lirik Lagu BZRP Milik Shakira feat Bizarrap:

Sorry I’ve already caught another plane

I won’t be back here

I don’t want any more disappointment.

So much talk of being a champion

And when I needed you

You gave me the worst version of you

Sorry, baby

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
Lirik Lagu
BZRP
Shakira
Terjemahan Lagu
Bizarrap
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