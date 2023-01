Inilah profil Im Soo Hyang, pemeran Kang Mi Rae dalam drama Korea My ID is Gangnam Beauty.

Im Soo Hyang lahir di Busan, Korea Selatan pada 19 April 1990.

Dikutip dari gluwee, pemilik nama lengkap Lim Soo Hyang tersebut pernah menempuh pendidikan di Universitas Chung-Ang dan mengambil jurusan Teater dan Film.

Diketahui, Im Soo Hyang tampil dalam akting pertama pada film 4th Period Mystery tahun 2009 saat ia masih menjadi mahasiswa di Universitas Chung-Ang.

Setelah itu, Im Soo Hyang membintangi serial drama terkenal, 'New Tales of Gisaeng' pada 2011.

Im Soo Hyang juga berperan dalam serial drama Paradise Ranch di tahun yang sama.

Tak sampai di situ, Im Soo Hyang juga memperluas jangkauannya sebagai aktris dengan tampil di beberapa film.

Di antaranya Eun Ha (2016), Love of the Sea (2014), dan IRIS 2: The Movie (2013).

Kendati demikian, nama Im Soo Hyang mulai melambung saat ia memainkan pemeran utama dalam drama Korea Gangnam Beauty (2018).

Gangnam Beauty menjadi salah satu drama paling dikenal sepanjang masa di Korea.

Im Soo Hyang juga pernah membawakan acara TV, seperti Romance Package (2018) dan Beauty Bible 2017 (2017).

Film

- 4th Period Mystery (2009) sebagai peran pendukung

- IRIS 2: Film (2013) sebagai Kim Yeon Hwa