Target Nikita Nirzani di 2023, Sesumbar Penjarakan Geng Sampah, Ada Nama Kiki The Potters

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nikita Nirzani memiliki target baru di 2023 usai ia dinyatakan bebas dari kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra.

Kali ini Nikita Mirzani memiliki target akan menjebloskan satu persatu seterunya ke penjara yang kini ia sebut Geng Sampah.

"Pokoknya semua target masuk aja tahun ini harus masuk," kata Nikita Mirzani ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan belum lama ini.

Dalam Geng Sampah tersebut terdiri dari nama Lia Rungkat, Kiki The Potters, hingga Indra Tarigan.

Setelah ia bebas dari penjara, kini ibu tiga anak itu pun akan menghadapi mereka semua.

Niki pun sesumbar ingin memenjarakan satu persatu Geng Sampah dalam waktu dekat.

"Geng Sampah itu, Indra Tarigan, Kiki The Potters, Lia Rungkat ini. Jadi nanti Niki punya banyak waktu untuk menanyakan, mengecek semua perihal laporan-laporan yang Niki laporkan untuk anggota-anggota geng sampah ini, yang dulu tahun lalu yang begitu hebohnya menyerang, ya sekarang waktunya Niki balik lakukan hal yang sama," beber Nikita Mirzani.

Nikita Mirzani juga berkaca kepada kasusnya soal pencemaran nama baik yang juga bisa masuk ke jeruji besi.

Kiki The Potters ditemui di kawasan Tapos Depok Jawa Barat, Rabu (9/11/2022). (TRIBUNNEWS.COM/BAYU INDRA PERMANA)

"Karena kan Niki sudah mencontohkan kasus yang di Serang, kasus UU ITE bisa aja bisa dipenjarakan, berarti itu juga bisa dilakukan di Polres Jakarta Selatan dan buat Lia Rungkat juga, walaupun dia sudah tidak terlalu main di akunnya @therungkat77 tapi dia sudah membuat akun fake atas nama nenek pansos yang sampai detik ini masik aktif," tambahnya.

Kemudian Indra Tarigan yang tengah menunggu proses lebih lanjut di Jakarta Selatan. Kemudian Kiki The Potters menunggu tahap persidangan 1.

"Indra Tarigan tinggal nunggu eksekusi, putusannya mudah-mudahan sampe Kejaksaan Jaksel. Kiki The Potters sudah tersangka tinggal masuk persidangan. Kalau Kiki the Potters sudah sampai p21 tahap 1 tinggal tunggu p21 tahap 2 masuk ke persidangan. Lia Rungkat on the way," tegas Nikita.

"Kalo Medina Musa kalo nggak koperatif kaya di akun hatersnya the winner itu, bahkan itu dia juga yang megang, kalo dia nggak koperatif ya Niki minta dikeluarkan surat DPO sama surat dari pemerintahan dan imigrasi. Sama satu lagi si penyanyi dangdut itu, (Beby Zee) , itu juga harusnya di BAP tapi katanya alasannya minta di undur waktu," lanjut Nikita.

Nikita Mirzani sendiri nyatanya tidak perlu menggunakan lawyer untuk memenjarakan musuh-musuhnya.

"Nggak lah nggak perlu. Kalau ini mah gampil jawabnya gampil, karena buktinya sudah cukup," pungkas Nikita Mirzani.