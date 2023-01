Chord Gitar dan Lirik Lagu Pepeling - Ki Anom Suroto: Wis Wancine Tansah Dielingke

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan chord gitar Pepeling yang diciptakan dalang Ki Anom Suroto.

Lagu Pepeling artinya pengingat, untuk mengerjakan salat lima waktu.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pepeling - Ki Anom Suroto :

Intro : C C Dm G C



Em

Wis wancine, tansah dielingke

Em C

Wis wancine, podo nindakake

Em

Adzan wes kumandhang

Dm

Wayahe sembahyang

G Em

Netepi wajib dhawuhe pangeran

Em

Sholat yekti cagak ing agomo

Em C

Limang wektu kudu tansah dijogo

Em

Kanthi istiqomah

Dm

lan sing tumakninah

G C

Luwih sampurno yen berjamaah

Reff :

C

Subuh, Luhur lan Ashar

Dm

Sholat sayekti ngadohke tindak mungkar

Em

Maghrib lan Isya' jangkepe

G C

Prayogane ditambah sholat sunate

Em

Jo sembrono iku printah agomo

Em C

Ngelingono neng ndonya mung sedelo

Em Dm

Sabar lan tawakal pasrah sing kuoso

G C

Yen kepengin mbesok munggah suargo



Int C C Dm G C



Em

Wis wancine tansah dielingke

Em C

Wis wancine podo nindakake

Em

Adzan wes kumandhang

Dm

Wayahe sembahyang

G Em

Netepi wajib dhawuhe pangeran

Em

Sholat yekti cagak ing agomo

Em C

Limang wektu kudu tansah dijogo

Em

Kanthi istiqomah

Dm

lan sing tumakninah

G C

Luwih sampurno yen berjamaah



Reff :

C

Subuh, Luhur lan Ashar

Dm

Sholat sayekti ngadohke tindak mungkar

Em

Maghrib lan Isya' jangkepe

G C

Prayogane ditambah sholat sunate

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Satru 2 - Denny Caknan feat Happy Asmara

(Tribunnews,com)