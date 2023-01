Chord Gitar Mengejar Matahari - Keisya Levronka dan Andi Rianto, Kunci Dimainkan dari C

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Mengejar Matahari yang dinyanyikan oleh penyanyi Keisya Levronka bersama komposer Andi Rianto.

Lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Ari Lasso.

Hingga hari ini, Kamis (26/1/2023) video klip lagu ini menduduki nomor dua trending musik di YouTube.

Mengejar Matahari - Keisya Levronka dan Andi Rianto

Intro: C Am C Am

C Am C Am

Di sini ada satu kisah cerita tentang anak manusia

F Dm C F Dm C

Menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta

Am Em F C Bm

Tetes air mata… mengalir di sela derai tawa

Am Em A# F C

Selamanya kita… tak akan berhenti mengejar matahari

Intro: C Am

C Am

Tajamnya pisau tak kan sanggup

C Am

Koyakkan cinta antara kita

F Dm C F Dm C

Menembus ruang dan waktu… menyatu di dalam jiwaku

Am Em F C Bm

Tetes air mata… mengalir di sela derai tawa

Am Em A# D# Dm

Selamanya kita… tak akan berhenti mengejar

C F C

Terus mengejar… matahari

Intro: C Am (2x) C

