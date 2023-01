Lirik Lagu Pecahkan Hatiku - Mahalini: Ku Hanya Ingin Melihat Perjuanganmu

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Pecahkan Hatiku dari Mahalini dalam artikel ini.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Mahalini baru saja merilis album terbarunya bertajuk FABULA.

Total ada 10 lagu dalam abum FABULA, salah satunya berjudul Pecahkan Hatiku.

Tembang Pecahkan Hatiku ditulis Mahalini bersama Adrian Rahmat Purwanto, Joshua Kunze, dan Marco Steffiano.

Simak lirik lagu Bohongi Hati dari Mahalini dalam artikel ini. (Instagram @mahaliniraharja)

Berikut lirik lagu Pecahkan Hatiku - Mahalini:

Bukannya tak tersipu pada dirimu

Bukannya aku tak mau tunjukkan itu

Ku hanya ingin melihat perjuanganmu

Ku tak mau kau jadikan, sesaatmu

Menghindari luka masa lalu

Tak ingin seperti dulu

Yakinkanlah sayangku

Buktikanlah cintamu, cintamu

Buatku tak bisa jauh

Jauh dari dirimu, dirimu

Pecahkan hatiku yang beku

And make me say I love you

Sayang yakinkanlah aku

Buktikanlah cintamu, cintamu

Ku hanya ingin melihat perjuanganmu

Ku tak mau kau jadikan, sesaatmu

Menghindari luka masa lalu

Tak ingin seperti dulu

Yakinkanlah sayangku

Buktikanlah cintamu, cintamu

Buatku tak bisa jauh

Jauh dari dirimu, dirimu

Pecahkan hatiku yang beku

And make me say I love you

Sayang yakinkanlah aku

Buktikanlah cintamu, cintamu

Katakanlah padaku

"Aku yang terakhir untukmu"

Jadikan ratumu, istimewa dihatimu

Tell me how much i mean to you

Yakinkanlah sayangku

Buktikanlah cintamu, cintamu

Tell me you need me and you wanna hold me

And make me say I love you

Pecahkan hatiku yang beku

And make me say I love you

Sayang yakinkanlah aku

Buktikanlah cintamu, cintamu

And make me say I love you

(Tribunnews.com)