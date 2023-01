Festival Musik Metal Hammersonic Digelar di Ancol 18 - 19 Maret 2023 Setelah 3 Tahun Tertunda

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Festival musik metal, Hammersonic kembali digelar di Karnaval Ancol, Jakarta Utara pada 18-19 Maret 2023.

Festival ini sebelumnya sempat ditunda lantaran pandemi, namun promotor telah mengumumkan akan menggelar acara musik metal tersebut dalam waktu dekat.

Pihaknya meminta agar pecinta musik aliran metal tersebut jangan khawatir lantaran pihaknya bakal melangsungkan festival musik tahunan tersebut.

Pengumuman tersebut diketahui melalui akun Instagram @hammersonicfest.

"Jangan takut dan gelisah. Hammersonic 2023 akan berlangsung di Karnaval Ancol. Persiapkan dirimu karena kita akan bersenang-senang disana," tulis akun @hammersonicfest, dikutip Sabtu (28/1/2023).

Pengumuman tersebut mendapat respon baik dari pecinta musik metal Tanah Air.

Sebab, banyak calon penonton Hammersonic yang telah membeli tiket sejak 2020 silam.

"Syukurlah tak berubah, booking hotel jauh-jauh hari tidak sia-sia," tulis warganet.

"Dari Malang, yuk gas," tulis akun lainnya.

Sebagaimana diketahui, Hammersonic seharusnya digelar pada 27-28 Maret 2020.

Mereka kemudian kembali menunda helatan ini pada 2021 dan 2022 lalu.

Salah satu alasannya, lantaran pihak penyelenggara masih mengkhawatirkan tingkat penyebaran Covid-19.

Menurut rencana, seluruh line up Hamersonic mulai dari Slipnkot, Black Flag Testament, Lucuna Coil, Come Back Kid, Burgerkill, Deadsquad, hingga Killing Me Reunion akan menjadi penampil pada tahun ini.