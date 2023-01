TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik lagu dan chord gitar Solo di Waktu Malam yang dinyanyikan Sundari Soekotjo.

Solo di Waktu Malam diciptakan oleh R Maladi.

Lagu Solo di Waktu Malam juga dipopulerkan oleh Mus Mulyadi.

Lirik Lagu dan Chord Gitar Solo di Waktu Malam - Sundari Soekotjo :

[Intro]

C Dm G7 C

[Verse]

G7 C C7

Solo di waktu malam hari

F G7 C

Merengguh menarik hati sunyi

C Dm

Banyak tempat penghiburan asri

G7 C

Pandangan mata berganti

[Verse]

G7 C C7

Jurug dan Tirtonadi yang permai

F G7 C

Daun berbisik di tepi sungai

C Dm

Kerlap-kerlip sinarnya pelita

G7 C

Remang-remang bercahaya

[Chorus]

F

Sunyi malam di kala purnama

Em

Terdengarlah nun di sana

Am D7

Sayup sampai tertiup bahana

G

Gamelan penuh irama

[Verse]

G7 C C7

Solo di waktu malam hari

F G7 C

Suara seni nan merayu rayu

Dm

Meresap dan mendalam di kalbu

G7 C C7

Meresap di sanubari

[Interlude]

G7 C C7

F G7 C

Dm

G7 C C7

[Chorus]

F

Sunyi malam di kala purnama

Em

Terdengarlah nun di sana

Am D7

Sayup sampai tertiup bahana

G

Gamelan penuh irama

[Verse]

G7 C C7

Solo di waktu malam hari

F G7 C

Suara seni nan merayu rayu

Dm

Meresap dan mendalam di kalbu

G7 C C7

Meresap di sanubari

[Outro]

F G7 C

