TXT (TOMORROW X TOGETHER). Berikut lirik lagu terbaru milik Tomorrow X Together atau TXT berjudul Sugar Rush Ride.

TRIBUNNEWS.COM - Grup musik Tomorrow X Together atau TXT merilis lagu barunya berjudul Sugar Rush Ride.

Lagu ini merupakan bagian dari album kelima mereka bertajuk The Name Chapter: Temptation.

Lirik lagu Sugar Rush Ride bercerita tentang seorang anak laki-laki yang jatuh jauh ke dalam godaan.

Music video (MV) lagu Sugar Rush Ride yang dirilis di kanal YouTube HYBE LABELS per Sabtu (28/1/2023) pukul 19.41 telah ditonton lebih dari 19 juta kali.

Dikutip dari Tribun-Bali.com, latar video dari single berjudul Sugar Rus Ride itu berada di Bali.

Dalam keteragan MV yang diunggah tertulis jika pihak agensi Big Hit Entertainment bekerja sama dengan rumah produksi lokal Bali Prod.

Lirik Lagu Sugar Rush Ride - TXT

saenggageun got sumeul meomchweosseo

When you get back

nae dajim ttawin hansungan pureo hechyeojyeo

Negen

"Come a little closer"

neon soksagyeo

"samkyeobeoryeo the sugar rush"

bamhaneure hyangyeon

Sweet desire

kkume deryeoganeun chimdaemate liar

I can feel geobuhal suga eopseo

dalkomhan geu devilish smile

neon neungsukhi jamgin nae muneul yeoreo

eotteokhae jeo byeori boyeo

The devil said

Gimme gimme more

Gimme gimme more

iri waseo deo

gachi nolja deo

Sugar rush-ush

Sugar rush-ush

Sugar rush-ush

Sugar rush-ush-uh

Gimme gimme more

Gimme gimme more

Sugar rush-ush

Sugar rush-ush

Sugar rush-ush

Sugar rush-ush-uh

iri waseo deo

eopgo nolja deo

You're so addictive

nae hyeolgwaneun full of sweets

geumjidwen seondeuri himihage

sarajyeo gaji

binhyeol gateun i daze

ohiryeo geuge joa nan

salgat arae modeun sepoga deo

yeminhaejyeo ga

"Come a little closer"

neon soksagyeo

"samkyeobeoryeo the sugar rush"

bamhaneure hyangyeon

Sweet desire

kkume deryeoganeun chimdaemate liar

I can feel geobuhal suga eopseo

dalkomhan geu devilish smile

neon neungsukhi jamgin nae muneul yeoreo

eotteokhae jeo byeori boyeo

The devil said

Gimme gimme more

Gimme gimme more

iri waseo deo

gachi nolja deo

Sugar rush-ush

Sugar rush-ush

Sugar rush-ush

Sugar rush-ush-uh

Gimme gimme more

Gimme gimme more

Sugar rush-ush

Sugar rush-ush

Sugar rush-ush

Sugar rush-ush-uh

iri waseo deo

eopgo nolja deo

nappa neon liar naege neo mweol han geoya sugar

Gimme gimme more

Gimme gimme more

nappeun geon naya

ara mottwen desire sugar

Gimme gimme more

Gimme gimme more

nappa neon liar naege

neo mweol han geoya sugar

