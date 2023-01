Penampilan band /rif saat tampil membawakan single andalan mereka namun dengan aransemen musik yang baru di program Get Closer.

Band /rif Tampil dengan Sentuhan Aransemen Music Orchestra di Get Closer

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Band legendaris Indonesia, /rif memberikan nuansa berbeda dalam musiknya ketika tampil di Get Closer.

Mengusung tajuk Get Closer with /rif, acara musik yang tayang di YouTube itu memberikan kesempatan untuk band /rif membawakan single mereka dengan aransemen baru.

Baca juga: Andy /rif Bicara Tentang Open Mic Karaoke

Band /rif tampil membawakan lagu-lagu hits mereka dengan sentuhan music orchestra agar memberikan pembeda dari aransemen sebelumnya.

"Selain legend secara figur dan lagu, ketika rock progressif diarransemen dengan orchestra akan jadi sebuah penampilan yang menarik," kata Adjie 'Dygta' selaku A&R Didi Music Records dalam wawancara virtual, Sabtu (28/1/2023).

Di konten Get Closer produksi Didi Music, band /rif membawakan beberapa list lagu jagoan mereka di antaranya adalah 'Aku Ingin', 'Loe Toe Ye', 'Bunga', 'Salah Jurusan' dan tentu saja 'Radja'.

Kehadiran /rif di Get Closer memang ditujukan untuk para penggemar lagu-lagu /rif agar bisa mengobati kerinduan mereka.

Penampilan band /rif saat tampil membawakan single andalan mereka namun dengan aransemen musik yang baru di program Get Closer.

"Get Closer with /rif ini merupakan sajian pertama kembali setelah tertidur cukup lama untuk program Get Closer," beber Adjie.

"Kami dari Didi Music Records berharap Get Closer with /rif ini bisa mengobati kerinduan penikmat musik khususnya para fans dari /rif sendiri," lanjutnya.