Jadwal Acara TV Selasa, 31 Januari 2023: Islam Itu Indah di Trans TV, Radha Krishna di ANTV

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Selasa, (31/1/2023).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel Kompas TV terdapat tayangan Bincang Kita, Zona Inspiras, Rumah Pemilu, Indonesia Update, dan B-Talk.

Kemudian di ANTV Alien Monkey, The New Eat Bulaga Indonesia, Radha Krisna, Rockstar, dan Garis Tangan.

Selanjutnya dalam channel TRANS 7 Ragam Indonesia, Spotlite, FYP -For Your Pagi, Jejak Si Gundul, dan On The Spot.

Anda bisa saksikan Islam Itu Indah, Pagi-pagi Ambyar, Top Chart, Rumpi No Secret, dan Tanpa BatasTV di TRANS TV.

Terakhir di Indosiar Anda bisa menyaksikan Panggilan, Kiss Pagi, Kisah Nyata Spesial, Pintu Berkah Siang, dan Kiss Of The Dragon.

Acara TV Alien Monkey - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Jumat, (27/1/2023) (Tangkapan Layar Vidio.com)

Berikut jadwal acara TV Selasa, 31 Januari 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Kompas TV

04:00 - 04:30

Kompas Sport Pagi

04:30 - 07:00

Kompas Pagi

07:00 - 09:30

Sapa Indonesia Pagi

09:30 - 10:00

Bincang Kita

10:00 - 11:00

Berita Utama