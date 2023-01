Reza Rahadian Bahagia Film Indonesia Kembali Bangkit, Banyak Sineas Berlomba Hasilkan Karya Terbaik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri perfilman kembali bangkit, setelah terpuruk karena adanya pandemi covid-19 tahun 2020-2021.

Setelah bioskop diizinkan kembali beroperasi, para rumah produksi dan sineas Indonesia, berlomba-lomba menghadirkan karya terbaik mereka.

Baca juga: Jadi Dosen Saat Dirinya Laris Jadi Aktor, Reza Rahadian Bakal Teruskan Profesi sebagai Pendidik?

Dari drama, komedi, action, hingga horor mewarnai industri perfilman Indonesia dan bioskop Tanah Air, selama dua tahun belakangan ini.

Reza Rahadian, aktor sekaligus Ketua Festival Film Indonesia (FFI) menyambut baik, kemajuan industri usai terpuruk karena pandemi.

"Film Indonesia selalu memberikan warnanya sendiri dan selalu hadir film-film yang beri warna baru," kata Reza Rahadian ketika ditemui di Epicentrum Walk Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Reza mengaku FFI menyambut dengan bangga kemajuan perfilman, yang dilakukan para pelaku industri, atas semua usahanya dalam melahirkan karya.

Baca juga: Aghniny Haque Persembahkan Piala FFI Pertamanya untuk Sang Bunda

Pria berusia 35 tahun ini terus memberikan apresiasi besar kepada film maker dan pekerja seni, yang membuat penonton kembali ke bioskop.

"Ketika kami melihat di internal, komite kami melihat begitu beragamnya film di Indonesia, dengan beragamnya pencapaian di internasional, saya rasa nothing to say but happy and proud," jelasnya.

Ilustrasi film di bioskop (Ilustrasi | Shutterstock)

Sejak awal tahum 2022, Reza Rahadian Matulessy menganggap rumah produksi dan sineasi, sangat tertantang membuat film bagus untuk penonton.

Reza merasa saat ini masyarakat bisa menikmati karya film dengan kualitas tinggi, sehingga jumlah penonton di bioskop semakin bertambah.

"Mudah-mudahan hype yang ada di thn lalu tetap bisa terjaga di tahun ini terhadap film Indonesia," ucapnya.

Reza Rahadian mengungkapkan, selama dua tahun ini, pelaku perfilman berhasil mengumpulkan jumlah penonton, sekitar 50 juta orang yang datang ke bioskop.

"So its very good number dan ini harus dipertahankan," ujar Reza Rahadian. (ARI).