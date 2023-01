Rutin Olahraga dan Jaga Pola Makan, Cara Luna Maya untuk Memperlambat Penuaan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Luna Maya mengaku mulai merasakan perubahan pola hidupnya di usia yang hendak memasuki 40 tahun.

Mantan kekasih Ariel NOAH tersebut mengakui kini lebih gampang mengantuk.

"Gampang ngantuk, ya namanya badan ya. Aging itu sesuatu yang enggak bisa kita hindari mau seberapa kita merawat seberapa kita mau memperlambat penuaan," kata Luna Maya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Tapi namanya aging ya aging mungkin yang muda-muda udah terlihat tua ya (sekarang)," lanjutnya.

Untuk memperlambat penuaan, Luna Maya pun mulai menjaga pola makannya.

Baca juga: Dirumorkan Pacaran dengan Gading Marten, Begini Kata Luna Maya

"Yang menentukan umur kita panjang memperlambat penuaan itu apa sih, ya lifestyle, cara kita merawat diri.

Tidak hanya di luar, tapi di dalam mesin tubuh kita. Lihat makanan. Jus, buah-buahan, makanan sayuran itu yang sangat penting," jelas Luna.

Selain menjaga pola makan, Luna Maya juga mengatur jam istirahatnya dan rutin melakukan kegiatan olahraga.

Luna mengaku sedang rutin berolahraga tenis bersama rekan-rekan artis seperti Raffi Ahmad hingga Ayu Dewi.

Menurut Luna, tenis merupakan satu di antara olahraga kardio yang menyehatkan.

"Dulu enggak kena di aku karena susah banget. Tapi gara-gara Raffi, coba ah Raffi, Enzy, Wulan, Ayu saja bisa.

Lumayan berkeringat dan durasi aku main sekitar 1 sampai 2 jam. Untuk tenis biasanya main pada jam 6 sampai jam 8," ungkap Luna.

Selain itu semua, menjaga pikiran juga penting bagi Luna untuk memperlambat penuaan.

Apalagi dirinya merupakan wanita karier, Luna sebisa mungkin menyempatkan waktu untuk healing atau me time.

"Plus juga healthy mind kita harus jaga juga. So kalau udah stres rehat sejenak, say no to work to anything yang buat kita stres melakukannya," ucap Luna Maya.

"Kita bisa healing atau melakukan hal yang membuat kita recharge lagi. Harus ada kesadaran penuh," katanya.



--