Song Hye Kyo dan Song Joong Ki Puncaki Daftar Peringkat Aktor Korea dengan Brand Reputasi Terbaik

Song Hye Kyo dan Song Joong Ki. Song Hye Kyo dan Song Joong Ki memiliki brand reputasi terbaik berdasarkan data yang dirilis oleh Korea Institute of Corporate Reputation.

TRIBUNNEWS.COM - Song Hye Kyo dan Song Joong Ki memimpin di daftar Peringkat Reputasi Brand Aktor untuk bulan Januari 2023.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Korea Institute of Corporate Reputation, aktor/aktris yang memiliki brand reputasi terbaik adalah Song Hye Kyo, diikuti Song Joong Ki di posisi kedua, dan Go Yoon Jung di posisi ketiga.

Dilansir KDrama Star, data dikumpulkan dari 19 Desember 2022 hingga 19 Januari 2023.

Korea Institute of Corporate Reputation menganalisis data besar dari 50 aktor dan aktris Korea di berbagai bidang termasuk aktivitas media, komunikasi, keterlibatan komunitas, dan partisipasi konsumen.

Song Hye Kyo yang mendapatkan total lebih dari 10.000.000 poin di bulan Januari ini.

Peringkatnya langsung naik berkat comeback drama "The Glory" yang dirilis di Netflix.

Baca juga: Cara Song Joong Ki Buat Istri Nyaman di Korea, Sewa Penerjemah dan Ajak Mertua Tinggal Bersama-sama

Ia pun kembali populer selama berminggu-minggu di berbagai platform media sosial.

Sementara itu, Song Joong Ki mampu mendapatkan total 8.005.509 poin

Drama yang dibintanginya, "Reborn Rich", mendapatkan rating penonton yang tinggi.

Status hubungannya dengan Katy Louise Saunders juga menambah jumlah engagements yang dia peroleh secara online.

Go Yoon Jung Berada di Posisi Ketiga Meski Sempat Mendapat Komentar Buruk

Meskipun mendapat reaksi keras saat kembali ke drama "Alchemy of Souls: Light and Shadow", Go Yoon Jung mampu membuktikan namanya dan segera mendapat pengakuan dari publik.

Menurut catatan, Go Yoon Jung mampu memperoleh 7.605.799 poin.

Song Hye Kyo, Song Joong Ki, dan Go Yoon Jung (Kolase Tribunnews)

Baca juga: Disebut Tampak Lebih Tua di Drama The Glory, Song Hye Kyo Berikan Pendapatnya

Sementara itu, bintang "The Glory" Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun yang menempati peringkat ke-4 dan ke-5.