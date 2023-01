Agnez Mo Boyong 2 Piala di Pinnacle Awards, Sisihkan Justin Bieber dan Dua Lipa

Penyanyi Agnez Mo tiba untuk menghadiri acara musik iHeartRadio KIIS FM Wango Tango di The Dignity Health Sports Park di Los Angeles, Amerika Serikat, Sabtu (4/6/2022) waktu setempat. AFP/MICHAEL TRAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo berhasil meraih prestasi di ajang WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards.

Melalui postingan di instagramnya, Anez Mo mengumumkan bahwa dirinya berhasil memboyong dua penghargaan lewat lagu Patience untuk kategori Best Solo Artist dan R&B Song of The Year.

"Terima kasih untuk semua cinta! Artis Solo Terbaik agnezmno dan Lagu R&B Tahun Ini. Cara yang bagus untuk memulai 2023," tulis Agnez Mo, dikutip Tribunnews, Selasa (31/1/2023).

Menurut Agnez, dua penghargaan ini menjadi pertanda baik untuk dirinya di awal tahun.

"Merupakan suatu kehormatan untuk dinominasikan di antara bintang-bintang ini dan memenangkan 2 dari 4 nominasi," lanjutnya.

Untuk kategori Best Solo Artist, Agnez berhasil mengalahkan para pesaingnya yang merupakan penyanyi kelas dunia.

Mereka antara lain Justin Bieber, Dua Lipa, Ed Sheeran, dan Harry Style.

Sementara untuk kategori R&B Song of The Year, Agnez Mo mengalahkan Beyonce Knowles, Chris Brown ft. Wizkid, Doja Cat, dan Lizzo.

Lebih lanjut, Patience miliknya menempati posisi sembilan dari sepuluh teratas di tangga lagu Radio R&B AS.

Selain itu, Patience juga menempati posisi 38 dari 50 teratas sebagai lagu R&B yang paling banyak diputar sepanjang 2022 berdasarkan basis media.

WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards merupakan penghargaan yang dipersembahkan WPVR NY Platinum Vibes Radio, sebuah program siaran radio yang berbasis di New York, Amerika Serikat