Angel Pieters Resmi Menikah dan Banjir Ucapan Selamat dari Rekan-rekan Artis

TRIBUNNEWS.COM - Angel Pieters telah resmi menikah dengan Andreas Paramawidya Wisesa pada Senin (30/1/2023).

Pasangan Angel Pieters dan Andreas Paramawidya Wisesa mengucap janji suci pernikahan di Gereja Santo Laurensius.

Dalam momen bahagia tersebut, Angel Pieters tampak anggun menggunakan gaun putih panjang tanpa lengan dengan tudung kepala.

Gereja pun terlihat cantik dengan dekorasi bunga mawar merah.

Pernikahan Angel Pieters ini pun dihadiri oleh beberapa rekan artis dan mendapat ucapan selamat.

Di antaranya Vidi Aldiano, Yuki Kato, Nikita Willy, Krisdayanti, Anya Geraldine, Putri Tanjung, hingga Patricia Gouw.

Hal ini diketahui melalui Instagram Story beberapa artis tersebut yang diunggah ulang oleh Instagram Story @angelpieters.

Berikut beberapa ucapan selamat dari rekan artis:

1. Vidi Aldiano

Angel Pieters mengunggah ulang ucapan selamat dari Vidi Aldiano atas pernikahannya. (Kolase Tribunnews / Tangkapan layar Instagram Story @angelpieters)

Melalui Instagram Story @vidialdiano, Vidi Aldiano merekam momen Angel Pieters di gereja bersama sang suami.

Vidi Aldiano mengaku menangis haru dan turut bahagia dengan pernikahan sahabatnya tersebut.

"Langsung menuju pernikahan sahabat tersayang gua cry banget akhirnya ya bb @angelpieters (emoji hati) (emoji menangis)," tulis Vidi.

"Yah cry banget, so happy for you @angelpieters (emoji hati)," tulisnya lagi.

2. Yuki Kato