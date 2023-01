Chord Gitar Lagu Sahabat - NOAH: Ingatkan Ku Semua Wahai Sahabat

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Sahabat dalam artikel ini.

Sahabat merupakan lagu dari NOAH atau yang sebelumnya bernama Peterpan.

Lagu Sahabat dirilis pada tahun 2012.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sahabat - Peterpen (NOAH):

Intro: Em C Em C

Em C

Bayangkan ku melayang

Em C

Seluruh nafasku terbang

Em C

Bayanganku menghilang

Em C Em C em C

Semua tanpamu teman

Intro: Em C Em C

Em C

Bila nafasku lepas

Em C

Semua langkah yang lelah

Em C

Semua waktu yang hilang

Em C

Tapi bayangmu tetap

Reff I:

G D

Ingatkan ku semua

Am C

Wahai sahabat

G D

Ingatkan ku semua

Am C

Wahai sahabat

Musik: Em C Em C (2x)

Em C Em C (2x)

Em C

Bila nafasku lepas

Em C

Semua langkah yang lelah

Em C

Semua waktu yang hilang

Em C

Tapi bayangmu tetap

Reff II:

G D

Ingatkan ku semua

Am C

Wahai sahabat

G D

Kita untuk slamanya

Am C

Kita percaya

G D

Kita tebarkan arah

Am C

Dan tak pernah lelah

G D

Ingatkan ku semua

Am C G D

Wahai sahabat. .

Am C G D Am C

Wahai sahabat. .

Interlude: G D Am C (2x)

Em C Em C (2x)

Em C

Bayangkan ku melayang

Em C

Seluruh nafasku terbang

Em C

Bayanganku menghilang

Em C

Semua tanpamu teman

Reff End:

G D

Ingatkan ku semua

Am C

Wahai sahabat

G D

Kita untuk slamanya

Am C

Kita percaya

G D

Kita tebarkan arah

Am C

Dan tak pernah lelah

G D

Ingatkan ku semua

Am C G D

Wahai sahabat. .

Am C G D

Wahai sahabat. .

Am C G D

Wahai sahabat. .

Am C G D Am C

Wahai sahabat. .

Outro: Em C Em C (2x)

Em

