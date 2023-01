Chord Gitar Repvblik - Hanya Kau yang Bisa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Hanya Kau Yang Bisa dari Repvblik.

Lagu Hanya Kau Yang Bisa dimainkan dari kunci C.

Chord Gitar Hanya Kau Yang Bisa - Repvblik

[Intro] C

F C F Am G

Am Dm

ku sadari

G C E

akan semua salahku

Am Dm

ku memohon

G C

ampunan Tuhanku

Dm

hingga nanti…

G

hingga aku mati

[Reff]

F C

hanya KAU yang bisa

G Am

tenangkan hatiku

F C

hanya KAU yang bisa

G Am

sejukkan jiwaku..

[Int] F C Am G

Am Dm

aku manusia

G C E

yang tak pernah sempurna

Am Dm

ku memohon

G C

ampunan Tuhanku

Dm

hingga nanti…

G

hingga aku mati

[Int] F C Am G [2x]

[Reff]

F C

hanya KAU yang bisa

G Am

tenangkan hatiku

F C

hanya KAU yang bisa

G Am

sejukkan jiwaku..

F C

hanya KAU yang bisa

G Am

tenangkan hatiku

F C

hanya KAU yang bisa

G Am

sejukkan jiwaku..

[Int] F C Am G [2x]

F C

hanya KAU yang bisa

