Lirik dan Terjemahan Lagu I'm Not Here To Make Friends - Sam Smith: Don't Be Scared if You Like It

Penyanyi asal Inggris, Sam Smith kembali merilis lagu teranyarnya bertajuk I'm Not Here To Make Friends. Simak lirik dan terjemahan lagu I'm Not Here To Make Friends dari Sam Smith dalam artikel ini.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu I'm Not Here To Make Friends dari Sam Smith dalam artikel ini.

Penyanyi asal Inggris, Sam Smith kembali merilis lagu teranyarnya bertajuk I'm Not Here To Make Friends.

Lagu I'm Not Here To Make Friends tergabung dalam album Gloria.

Sesuai judulnya, lagu I'm Not Here To Make Friends mengisahkan tentang seseorang yang mencari pendamping hidup.

Tembang I'm Not Here To Make Friends ditulis Sam Smith bersama Jimmy Napes, Mikkel Storieer Eriksen, Tor Erik Hermansen, dan Calvin Harris.

Lirik dan Terjemahan Lagu I'm Not Here To Make Friends - Sam Smith:

If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else?

Kalau kamu tidak bisa cinta dirimu, bagaimana kamu bisa mencintai orang lain?

Can I get an amen in here?

(Apakah yang lain setuju?)

You gotta, you gotta ask me

Kamu harus, harus tanya aku

Yeah, I'm going to the party

Aku akan pergi ke pesta

But I'm not going with my friends, I'm just a bum

Tapi aku tidak pergi dengan temanku, aku sendirian

Everybody's looking for somebody, for somebody to take home

Setiap orang mencari tentang orang lain, orang lain yang bisa dibawa pulang ke rumah

I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on

Aku bukan pengecualian, aku adalah berkat untuk seseorang yang mencintai

If you want it bad tonight

Kalau kamu menginginkannya malam ini

Come by me and drop a line

Datanglah kepadaku dan perkenalan

Put your aura into mine

Satukan auramu dengan auraku

Don't be scared if you like it

Jangan takut kalau kamu suka itu

I could fill you up with life

Aku bisa mengisimu dengan kehidupan

I could ease your appetite

Aku bisa meningkatkan nafsumu

Know you've never been this high

Aku tahu kalau kamu tidak pernah sebahagia ini

Don't be scared if you like it

Jangan takut kalau kamu suka

Reff:

'Cause I'm not here to make friends

Karena aku datang kesini bukan untuk berteman

No, I'm not here to make friends, yeah

Tidak, aku datang kesini bukan untuk berteman

'Cause I'm not here to make friends

Karena aku kesini bukan untuk berteman

I need a lover, I need a lover (I need a lover, I need a lover)

Aku butuh cinta, aku butuh cinta (Aku butuh cinta, aku butuh cinta)

I'm just being honest, baby I just need a partner when the lights come on

Aku mau jujur, sayang, aku cuma butuh partner ketika pagi hari tiba

Thirty almost got me, and I'm so over love songs, yeah

Aku hampir 30 tahun, jadi aku sudah selesai dengan lagu-lagu cinta

If you want it bad tonight

Kalau kamu menginginkannya malam ini

Come by me and drop a line

Datanglah kepadaku dan perkenalan

Know you've never been this high

Aku tahu kalau kamu tidak pernah sebahagia ini

Don't be scared if you like it

Jangan takut kalau kamu suka

Reff:

'Cause I'm not here to make friends

Karena aku datang kesini bukan untuk berteman

No, I'm not here to make friends, yeah

Tidak, aku datang kesini bukan untuk berteman

'Cause I'm not here to make friends

Karena aku kesini bukan untuk berteman

I need a lover, I need a lover (I need a lover, I need a lover)

Aku butuh cinta, aku butuh cinta (Aku butuh cinta, aku butuh cinta)

I need a la, la, la, la, la, la, la, la-la

Aku butuh a la, la, la, la, la, la, la, la-la

I need a la, la, la, la, la, la, la, la-la

(Aku butuh a la, la, la, la, la, la, la, la-la)

I need a la, la, la, la, la, la, la, la-la

(Aku butuh a la, la, la, la, la, la, la, la-la)

I need a lover, I need a lover (I need a lover, I need a lover)

Aku butuh cinta, aku butuh cinta (Aku butuh cinta, aku butuh cinta)

Everybody's looking for somebody, for somebody to take home

Setiap orang mencari tentang orang lain, orang lain yang bisa dibawa pulang ke rumah

I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on

Aku bukan pengecualian, aku adalah berkat untuk seseorang yang mencintai

Reff:

'Cause I'm not here to make friends

Karena aku datang kesini bukan untuk berteman

No, I'm not here to make friends, yeah

Tidak, aku datang kesini bukan untuk berteman

'Cause I'm not here to make friends

Karena aku kesini bukan untuk berteman

I need a lover, I need a lover (I need a lover, I need a lover)

Aku butuh cinta, aku butuh cinta (Aku butuh cinta, aku butuh cinta)

I need a la, la, la, la, la, la, la, la-la

Aku butuh a la, la, la, la, la, la, la, la-la

I need a la, la, la, la, la, la, la, la-la

Aku butuh a la, la, la, la, la, la, la, la-la

I need a la, la, la, la, la, la, la, la-la

Aku butuh a la, la, la, la, la, la, la, la-la

I need a lover, I need a lover (I need a lover, I need a lover)

Aku butuh cinta, aku butuh cinta (Aku butuh cinta, aku butuh cinta)

