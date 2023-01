Sosok Marie Kondo, Pakar Kerapian yang Menyerah untuk Menjaga Rumah Tetap Rapi

TRIBUNNEWS.COM - Marie Kondo adalah seorang perempuan yang menyukai kerapian.

Hal tersebut membuat wanita 38 tahun itu terkenal sebagai pakar kerapian.

Bahkan, Marie Kondo mendirikan sebuah perusahaan konsultan untuk membantu orang berbenah.

Perusahaan tersebut ia namakan KonMari Media, Inc.

Marie Kondo juga menyalurkan bakatnya melalui buku.

Buku terlarisnya berjudul The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing.

Mengutip House Beautiful, Marie Kondo menyadari bakat merapikan barang saat usia 19 tahun.

Marie Kondo juga memperkenalkan metoe KonMari.

Dalam metode tersebut, Marie Kondo menganjurkan untuk merapikan barang berdasarkan kategori.

Mulai dari pakaian, buku, kertas dan barang lainnya.

Metode KonMari membagikan enam aturan dasar metode merapikan:

1. Melakukan.

2. Bayangkan kehidupan ideal yang ingin Anda jalani.

3. Buang dulu.