BLACKPINK dan BTS Masuk Nominasi Grup Musik Favorit di Nickelodeon Kids' Choice Awards 2023

TRIBUNNEWS.COM - BLACKPINK dan BTS masuk daftar nominasi Nickelodeon Kids' Choice Awards 2023 melalui situs resmi mereka pada Selasa (31/1/2023).

BTS dan BLACKPINK dinominasikan untuk Grup Musik Favorit bersama 5 Seconds of Summer, Black Eyed Peas, Imagine Dragons, OneRepublic, Panic! At The Disco, dan Paramore.

BLACKPINK juga dinominasikan untuk Bintang Musik Global Favorit (Asia) bersama dengan Bad Bunny (Amerika Latin), Harry Styles (Inggris), Rosalía (Eropa), Taylor Swift (Amerika Utara), Tones and I (Australia), dan Wizkid (Afrika).

Pada acara Nickelodeon Kids' Choice Awards 2022, BTS memecahkan Rekor Dunia Guinness mereka sendiri untuk "Penghargaan Nickelodeon Kids' Choice terbanyak yang dimenangkan oleh sebuah grup musik."

Sebelumnya, BTS meraih penghargaan untuk Grup Musik Favorit selama tiga tahun berturut-turut, dikutip dari Soompi.

Nickelodeon Kids' Choice Awards 2023 akan berlangsung di Los Angeles pada 4 Maret.

BLACKPINK dan BTS semakin populer di dunia musik internasional.

Keduanya juga beberapa kali menggelar konser.

Popularitas BLACKPINK

Born Pink BLACKPINK World Tour 2023. (Twitter BLACKPINK)

BLACKPINK merupakan girl group asal Korea Selatan yang memiliki pengaruh besar di dunia musik.

Tak heran, girl group ini mau pun membernya masuk dalam beberapa nominasi global.

Kepopuleran BLACKPINK terlihat dari sederet negara yang akan dikunjungi dalam acara konser tur dunia 2023.

BLACKPINK telah memulai konser tur dunia BORN PINK World Tour pada 7-8 Januari 2023 di Thailand.

Mereka juga tampil di Hong Kong, Riyadh (Arab Saudi), dan Abu Dhabi (Uni Emirat Arab).