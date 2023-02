Film Three Thousand Years Of Longing Ada dalam Deretan Film yang Tayang di KlikFilm Februari 2023

Idris Elba dan Tilda Swinton di film Three Thousand Years Of Longing.

TRIBUNNEWS.COM - Film Three Thousand Years Of Longing yang menghadirkan Idris Elba dan Tilda Swinton ini mendapat standing ovation selama enam menit di Cannes 2022.

Film tersebut masuk deretan film yang tayang di KlikFilm pada Februari 2023.

Ada pula film Boy From Heaven yang bersaing memperebutkan Palme d'Or di Cannes 2022 dan masuk nominasi Academi Awards ke-95.

Film lain yang ditayangkan, yakni Kalev, Huesera, Both Sides Of The Blades, Mama's Affair, Decision To Leave, Hit The Road, After Sun, dan A Piece Of Sky.

Sementara film Indonesia yang tayang secara ekslusif di KlikFilm, yakni berjudul Cherish & Ruelle yang diperankan oleh Febby Rastanty, Cut Beby Tsabina dan Pamgeran Lantang.

"Kami akan berusaha keras untuk terus menghadirkan film-film yang hadir di festival-festival film internasional," ucap Direktur KlikFilm, Frederica.

Sebelum menyaksikan film-film yang hadir di bulan Februari 2023 di KlikFilm, simak beberapa sinopsisnya.

Three Thousand Years Of Longing

Film ini akan menceritakan tentang kisah seorang dokter. Ia menghabiskan waktu dalam hidupnya dengan kesendirian. Suatu hari, ia menemukan sebuah barang antik.

Menakjubkannya, dalam barang antik tersebut berisikan sosok Djin. Hubungan antata dokter dan Djin pun penuh dengan kejutan.

Kalev

Uni Soviet kemungkinan besar akan runtuh dan negara-negara Baltik berjuang untuk mendapatkan kembali kemerdekaan mereka yang hilang.

Kejuaraan bola basket Uni Soviet dijadwalkan akan dimulai, sementara opini publik menentang partisipasi tim nasional Estonia.

Both Sides Of The Blade