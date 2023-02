Sibuk Jadi Wakil Rakyat, Tina Toon Rindu Bermusik dan Ingin Rilis Lagu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tina Toon tengah menikmati pekerjaannya menjadi Wakil Rakyat di DPRD DKI Jakarta, sejak tahun 2019.

Kegiatan Tina Toon dipanggung hiburan pun dikurangi, karena ia harus fokus menjalani pekerjaannya sebagai Wakil Rakyat.

Baca juga: Segera Nikah, Tina Toon Rahasiakan Identitas Kekasihnya, Hanya Sebut Bukan Artis atau Politisi

Akan tetapi, Tina Toon mengaku rindu dengan dunia musik. Bahkan, ia ingin sekali merilis karya lagi untuk menghibur penggemarnya.

"Pengin sih rilis lagu. Cuma waktu dan idenya yang engga ketemu," kata Tina Toon ketika ditemui di gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2023).

Wanita berusia 29 tahun itu menegaskan, musik adalah hidupnya sehingga tak mungkin baginya, meninggalkan sesuatu yang sudah membesarkan namanya.

"Orang orang kan ada yang ada yang penikmat musik, kalau aku tuh seneng juga membuat karya musik. Tapi ya saat ini musik biat happy-happu aja," ucapnya.

Baca juga: Masih Berduka Karena Omanya Meninggal Dunia, Tina Toon Harus Undur Pernikahan

Agustina Hermanto menyebut nantinya, ia akan kembali berkarya namun tidak untuk mencari popularotas.

"Kalau aku sih bermusik yang penting jalan aja ya, ibaratnya laku enggak laku gitu kan yang penting kita happy. Mau laku atau engga, yang penting berkarya," jelasnya.

Tina Toon ketika ditemui di gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2023). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

"Jadi ya mudah mudahan nanti bisa berkarya lagi lah. minimal untuk apa untuk hiburan aja sih, seru seruan," sambungnya.

Tina Toon menceritakan perjalanan karier politiknya hingga duduk dibangku DPRD DKI Jakarta, diakuinya sangat menyenangkan dan tanpa ada beban.

Bahkan, Tina Toon menganggap musik dan politik adalah passionnya, sehingga ia akan menjalani penuh dengan suka cita.

"Jadi ya pokoknya di jalanin aja mengalir yang penting di manapun ya, mau di politik, mau di entertain, bahkan di hubungan di keluarga di semua itu kita menempatkan diri, ya tahu diri lah ibaratnya," ujar Tina Toon.

"Do the best aja, supaya semuanya baik dan tidak ada penyesalan," tutupnya. (ARI).